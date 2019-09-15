Марш за тварин: що відбувається у Києві та хто з відомих людей вийшов на акцію – яскраві фото

У 24 містах країни проходить Марш за тварин. Зоозахисна подія відбувається навіть в Антарктиді – на станції Вернадського. А в Києві люди прийшли зі своїми домашніми улюбленцями. Відвідали акцію і відомі люди, зокрема Джамала, Уляна Супрун та учасники гурту "О".

Марш за тварин у Києві відбувається у парку Шевченка з 12:00. Колони з людей згодом мають вирушити до Верховної Ради, передає кореспондент 24 каналу з місця акції.

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Марш проходить під гаслом "захист слабких – справа сильних".

Акцію підтримали і відомі люди, зокрема журналісти 24 каналу зустріли на акції Джамалу, Уляну Супрун та гурт "О".

Я хожу на цей Марш за тварин кожного року, бо думаю, як країна поводиться з найбільш слабкими та незахищеними, показує, яка вона є. Проблемою є те, що багато сімей беруть до себе тварин, а з часом викидають їх,

– сказала Супрун.

Як проходить Марш за тварин у Києві: фото журналіста 24 каналу Олексія Печія

Активісти збирають підписи під петицією про захист прав тварин

Згодом її передадуть Президенту України Володимиру Зеленському та голові Верховної Ради Дмитру Разумкову.

Що вимагає петиція? Вона має цілу низку вимог від заборони використання тварин у цирках до створення зоополіції. Також вимагають збільшення відповідальності за погане поводження з тваринами і відповідальність за їх виховання (коли люди беруть тваринку додому, а з часом її викидають на вулицю).

Під час ходи активісти піднімають такі вимоги: