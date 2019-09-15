Марш за тварин: як він проходить та хто з відомих людей вийшов на акцію – яскраві фото

У 24 містах країни проходить Марш за тварин. Зоозахисна подія відбувається навіть в Антарктиді – на станції Вернадського. А в Києві люди прийшли зі своїми домашніми улюбленцями. Відвідали акцію і відомі люди, зокрема Джамала, Уляна Супрун та учасники гурту "О".

Марш за тварин у Києві відбувається у парку Шевченка з 12:00. Колони з людей згодом мають вирушити до Верховної Ради, передає кореспондент 24 каналу з місця акції.

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Марш проходить під гаслом "захист слабких – справа сильних".

Акцію підтримали і відомі люди, зокрема журналісти 24 каналу зустріли на акції Джамалу, Уляну Супрун та гурт "О".

Я хожу на цей Марш за тварин кожного року, бо думаю, як країна поводиться з найбільш слабкими та незахищеними, показує, яка вона є. Проблемою є те, що багато сімей беруть до себе тварин, а з часом викидають їх,

– сказала Супрун.

Як проходить Марш за тварин у Києві: фото журналіста 24 каналу Олексія Печія

Активісти збирають підписи під петицією про захист прав тварин

Згодом її передадуть Президенту України Володимиру Зеленському та голові Верховної Ради Дмитру Разумкову.

Що вимагає петиція? Вона має цілу низку вимог від заборони використання тварин у цирках до створення зоополіції. Також вимагають збільшення відповідальності за погане поводження з тваринами і відповідальність за їх виховання (коли люди беруть тваринку додому, а з часом її викидають на вулицю).

Під час ходи активісти піднімають такі вимоги:

Заборона використання тварин у цирках і дельфінаріях;

Заборона експлуатації тварин для жебракування і фотопослуг;

Заборона створення і функціонування притравочних станцій;

Відмова від використання живих тварин для тестування косметики, парфумерії тощо;

Розвиток реабілітації тварин і центрів утримання тварин, що постраждали від людини та її діяльності;

Заборона хутрових ферм;

Сприяння припиненню діяльності живодерів-догхантерів;

Припинення програм масового вбивства безпритульних тварин у містах України;

Внесення диких тварин природного ареалу України, що знаходяться на межі зникнення, до Червоної книги України;

Чітке визначення права власності на тварину та позбавлення такого права в результаті жорстокого поводження для забезпечення відповідальності власників;

Сприяння створенню зоополіції та запровадження в Україні дієвої системи контролю і покарання за жорстоке поводження з тваринами;

Марш за тварин у Львові

У Львові декілька сотень містян зібралися біля Оперного театру зі своїми домашніми улюбленцями, після чого пройшлися маршем центральними вуличками міста. Учасники акції кажуть: для них головне, аби люди ставилися до тварин гуманно і перестали їх використовувати задля власної вигоди. Тому хочуть захистити тварин від циркових знущань, жебракувань та хутрових ферм.

Марш за тварин у Львові: фото Дивись.Info

"Це різні люди (які вийшли на Марш за тварин, – 24 канал), які розуміють, що є в житті певні цінності, а основною цінністю є життя. Це звичайні люди, які можуть допомагати тваринам або співчувати, які хочуть щось змінити, щоби наше суспільство дійсно було людяним та ми будували Україну як відому своїми гуманними своїми рішеннями, а не жорстокістю", – наголошує організаторка Маршу за права тварин у Львові Оксана Джус.