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      Марш захисників провів першу репетицію до Дня Незалежності: відео

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      Марш захисників України: репетиція святкової ходи відбулася у Києві
      Марш захисників України: репетиція святкової ходи відбулася у Києві / Фото — Фейсбук А.Колумбет

      У Києві пройшов Марш захисників України – запланована акція, яку організовують ветерани та волонтери. На репетиції були присутні близько 100 учасників. Вони узгодили план дій та вишикувалися у імпровізовану колону, яка 24 серпня рушить до Майдану Незалежності.

      Колона складатиметься з 20 "коробок", в кожному її ряді буде по 12 осіб. 

      Важливо! Українцям виплатять грошову допомогу до 24 серпня: хто та скільки отримає

      Цього дня, 18 серпня, свої дії відпрацювали близько 100 стюардів, які відповідатимуть за рух учасників ходи.

      Дивіться відео: репетиція Маршу захисників до Дня Незалежності

      Створення неофіційного маршу Спілкою ветеранів АТО стало реакцією на скасування президентом Зеленським військового параду. Адже, на думку ветеранів, проведення мілітаризованих маршів під час війни вкрай необхідне.

      Іде війна з Російською Федерацією з терористами і ми вважаємо, що мілітарна складова нашої держави повинна бути присутня в повсякденному житті. Захисники України мають право пройти по центральній вулиці нашої держави, їх мусить бачити народ, який вони захищають, мусить мати можливість сказати їм "дякую". І ми вважаємо, що під час війни це нормально,
      – сказав співорганізатор Маршу захисників України Дмитро Шатровський.

      Зазначимо, що Марш захисників України розпочне ходу від парку Шевченка об 11:00. Далі – рушить бульваром Шевченка до Бесарабської площі і Хрещатиком до майдану Незалежності. Після офіційного маршу всі охочі відправляться до Михайлівської площі, де відбудеться молебень за полеглими у російсько-українській війні.

      Окрім Маршу захисників, у Києві пройде Хода Гідності, а після неї глава держави виступить зі зверненням до українців. Згодом у центрі Києва відбудеться грандіозний концерт.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Києва День Незалежності Міністерство у справах ветеранів
      Джерело: 24 канал
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