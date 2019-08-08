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      Марш Захисників: з'явилися деталі відзначення Дня Незалежності за участі ветеранів

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      Поряд з Ходою Гідності на День Незалежності у Києві пройде Марш Захисників
      Поряд з Ходою Гідності на День Незалежності у Києві пройде Марш Захисників / tsn.ua

      Організаційний комітет Маршу Захисників України визначив план урочистостей до Дня Незалежності. Так, 24 серпня відбудуться марші за участі ветеранів, волонтерів та сімей загиблих воїнів одразу в 6 містах України.

      Станом на 7 серпня свою участь у Марші Захисників підтвердили понад 7 тисяч ветеранів з усієї України та невстановлена кількість цивільних, повідомив громадський активіст та організатор Маршу Андрій Медведько.

      Цікаво! На День Незалежності у Києві буде два марші – за участю ветеранів і влади

      Організаційний комітет вже встановив план заходів до Дня Незалежності. Він матиме такий вигляд:

      • 8:00 – 9:00 – збір людей у парку імені Тараса Шевченка, формування колони перед корпусом однойменного університету;
      • 9:00 – організованою ходою колона вирушить за своїм маршрутом;
      • 9:30 – зупинка перед центральним універмагом України, щоб вирівняти свій стрій;
      • 9:50 – колона продовжить свій рух у напрямку Майдану незалежності України;
      • 10:20 – марш прибуде до Майдану та почне рівномірно займати його площу для проведення фінальної частини заходу;
      • 10:50 – виконання державного гімну України, групові фото- та відеосесія, патріотичні скандування;
      • 12:00 – завершення офіційної частини маршу.

      Далі частина людей піде на Михайлівську площу до "Стіни Пам’яті", де пройде молебень за полеглими в бою та концерт.

      До слова: На День Незалежності у Києві замість параду пройде Хода гідності, – Богдан

      Оргкомітет отримав заявки на окремі колони майже всіх добровольчих формувань, волонтерських ініціатив та окремих ветеранських об'єднань чисельністю від 50 осіб.

      Участь в Марші підтвердило Синодальне управління військового духовенства ПЦУ та капелани Протестантської церкви. Оргкомітет також опрацьовує питання міжконфесійної молитви з залученням усіх конфесій України.

      Крім того, вже підтверджено проведення маршів-побратимів у 5 інших містах України: у Львові, Миколаєві, Сумах, Запоріжжі та Одесі.

      Ми спостерігаємо неочікуванно надпотужну консолідацію патріотичної спільноти, яка підтримує чітку мілітарну складову сучасної України і готова це демонструвати,
      – заявив Андрій Медведько.

      Чому відбудеться Марш Захисників, а не традиційний парад?Президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким параду на День Незалежності не буде. Гарант назвав щорічний парад "помпезним і недешевим". Через економію коштів від відміни параду, гарант пропонує виділити 300 мільйонів гривень для премії українським військовим. Премії отримають солдати строкової служби, сержанти, офіцери, військові, які виконують завдання в зоні проведення ООС.

      Відтак, цьогоріч Україна відзначатиме День Незалежності за новим осучасненим сценарієм. У Києві 24 серпня пройде Хода гідності, участь в якій візьме президент Володимир Зеленський, керівництво держави, військові ЗСУ, волонтери, спортсмени, медики, освітяни тощо.

      Після цього глава держави виступить зі зверненням до українців. Згодом у центрі Києва відбудеться грандіозний концерт. Бажання провести свій окремий захід висловили волонтерські та ветеранські організації. Він отримав назву Маршу Захисників України.

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      Теги: Новини України Новини політики Православна церква України Волонтери Суми Новини Запоріжжя Новини Одеси Новини Миколаєва Новини Львова Новини Києва Володимир Зеленський Президент України День Незалежності
      Джерело: 24 канал
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