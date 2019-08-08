Марш Захисників: з'явилися деталі відзначення Дня Незалежності за участі ветеранів

Організаційний комітет Маршу Захисників України визначив план урочистостей до Дня Незалежності. Так, 24 серпня відбудуться марші за участі ветеранів, волонтерів та сімей загиблих воїнів одразу в 6 містах України.

Станом на 7 серпня свою участь у Марші Захисників підтвердили понад 7 тисяч ветеранів з усієї України та невстановлена кількість цивільних, повідомив громадський активіст та організатор Маршу Андрій Медведько.

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Організаційний комітет вже встановив план заходів до Дня Незалежності. Він матиме такий вигляд:

8:00 – 9:00 – збір людей у парку імені Тараса Шевченка, формування колони перед корпусом однойменного університету;

– збір людей у парку імені Тараса Шевченка, формування колони перед корпусом однойменного університету; 9:00 – організованою ходою колона вирушить за своїм маршрутом;

– організованою ходою колона вирушить за своїм маршрутом; 9:30 – зупинка перед центральним універмагом України, щоб вирівняти свій стрій;

– зупинка перед центральним універмагом України, щоб вирівняти свій стрій; 9:50 – колона продовжить свій рух у напрямку Майдану незалежності України;

– колона продовжить свій рух у напрямку Майдану незалежності України; 10:20 – марш прибуде до Майдану та почне рівномірно займати його площу для проведення фінальної частини заходу;

– марш прибуде до Майдану та почне рівномірно займати його площу для проведення фінальної частини заходу; 10:50 – виконання державного гімну України, групові фото- та відеосесія, патріотичні скандування;

– виконання державного гімну України, групові фото- та відеосесія, патріотичні скандування; 12:00 – завершення офіційної частини маршу.

Далі частина людей піде на Михайлівську площу до "Стіни Пам’яті", де пройде молебень за полеглими в бою та концерт.

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Оргкомітет отримав заявки на окремі колони майже всіх добровольчих формувань, волонтерських ініціатив та окремих ветеранських об'єднань чисельністю від 50 осіб.

Участь в Марші підтвердило Синодальне управління військового духовенства ПЦУ та капелани Протестантської церкви. Оргкомітет також опрацьовує питання міжконфесійної молитви з залученням усіх конфесій України.

Крім того, вже підтверджено проведення маршів-побратимів у 5 інших містах України: у Львові, Миколаєві, Сумах, Запоріжжі та Одесі.

Ми спостерігаємо неочікуванно надпотужну консолідацію патріотичної спільноти, яка підтримує чітку мілітарну складову сучасної України і готова це демонструвати,

– заявив Андрій Медведько.

Чому відбудеться Марш Захисників, а не традиційний парад?Президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким параду на День Незалежності не буде. Гарант назвав щорічний парад "помпезним і недешевим". Через економію коштів від відміни параду, гарант пропонує виділити 300 мільйонів гривень для премії українським військовим. Премії отримають солдати строкової служби, сержанти, офіцери, військові, які виконують завдання в зоні проведення ООС.



Відтак, цьогоріч Україна відзначатиме День Незалежності за новим осучасненим сценарієм. У Києві 24 серпня пройде Хода гідності, участь в якій візьме президент Володимир Зеленський, керівництво держави, військові ЗСУ, волонтери, спортсмени, медики, освітяни тощо.



Після цього глава держави виступить зі зверненням до українців. Згодом у центрі Києва відбудеться грандіозний концерт. Бажання провести свій окремий захід висловили волонтерські та ветеранські організації. Він отримав назву Маршу Захисників України.