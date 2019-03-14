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      Маршрут громадського транспорту в Києві зміниться через реконструкцію Шулявського шляхопроводу

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      У Києві змінять рух громадського транспорту
      У Києві змінять рух громадського транспорту / Фото з відкритих джерел

      З 16 березня 2019 року через реконструкцію транспортної розв'язки на перетині вулиць Вадима Гетьмана – Олександра Довженка та проспекту Перемоги закриється рух тролейбусів № 22, 27, 42. Також буде внесено зміни в роботу наземного громадського транспорту.

      Усі схеми маршрутів вказані на офіційному порталі Києва.

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      Пасажири автобусів маршруту № 27ТР мають право проїзду по місячних проїзних квитках, придбаних для проїзду в тролейбусі, пасажири тролейбусних маршрутів № 21К, 22К, 27К, 27А, 30К, 42Д мають право проїзду по місячних проїзних квитках, придбаних для проїзду в автобусі,
      – йдеться у повідомленні.

      Зазначається, що рух організовують наступним чином:

      – тролейбусів маршруту № 21к "Вул. Кадетський гай – Індустріальний шляхопровід"; 

      – тролейбусів маршруту № 22к "Міжнародний аеропорт "Київ" ("Жуляни") – Повітрофлотський міст"; 

      – тролейбусів маршруту №27к "Зал. Ст. "Київ – Волинскій№ – Індустріальний шляхопровід"; 

      – тролейбусів маршруту №27А "ст. м. "Почайна" – вул. Дегтярівська"; 

      – тролейбусів маршруту № 30К "вул. Милославська – вул. Дегтярівська"; 

      – тролейбусів маршруту № 42Д "ст. м. "Либідська" – зал. ст. "Київ-Волинський"; 

      – автобусів маршруту № 27ТР "вул. Дегтярівська – Індустріальний шляхопровід"; 

      – тролейбусів маршруту №30 від вул. Милославської до вул. Дорогожицької за власним маршрутом, далі – вул. Дорогожицька – вул. Ризька (в зворотному напрямку без заїзду на вул. Ризьку) – вул. Дорогожицька – вул. Юрія Іллєнка – ст. м. "Лук'янівська" – вул. В. Чорновола – просп. Повітрофлотський – Севастопольська площа – далі до вул. Кадетський Гай за власним маршрутом; 

      – автобусів маршруту № 2 "Вулиця Булгакова – вулиця Шолуденка" в напрямку вул. Шолуденка трасою від вул. Булгакова до б-ру Вацлава Гавела за власним маршрутом, далі – вул. Миколи Василенка – вул. Перемоги до вул. Гарматній, далі за власним маршрутом.

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      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
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