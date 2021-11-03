Інцидент стався близько 3 листопада 09:15. Станом на 10:00 рух ще був паралізований, маршрутку з дороги не забрали.

Зверніть увагу У Вишневому під Києвом водій легковика спровокував ДТП із маршруткою та загинув

Деталі ДТП

Маршрутка №27 рухалася у напрямку правого берега. Раптом на в'їзді з лівого берега водій не впорався з керуванням та врізався у відбійник. Ймовірно, це сталося через слизьку дорогу, оскільки в момент ДТП падав дощ.

Тоді маршрутка почала обертатися та врізався повторно задньою частиною авто. За попередньою інформацією, постраждав водій та пасажир.

ДТП на Амурському мості / Фото "Інформатора"

У результаті ДТП сильно ускладнився рух, трамваї стоять у заторі. Пасажири йдуть пішки через міст.

На місці інциденту працюють співробітники поліції та з'ясовують обставини події.

Як маршрутка влетіла у відбійник: відео Vgorode (Увага! 18+ Присутня ненормативна лексика)

За даними Vgorode, маршрутку з дороги поки не прибрали, тому рух у бік правого берега заблоковано. Автомобілісти насилу об'їжджають місце ДТП трамвайними коліями. Трамваї у свою чергу поки що зупинилися.

Через аварію утворився дуже великий затор. Машини стоять і на мосту, і на вулиці Каруни, і на проспекті Мануйлівському.

Затори на Амурському мості: відео