Аварію громадського транспорту зафіксували на перехресті вулиць Пантелеймонівська та Преображенська. Про це повідомили очевидці зранку 30 липня.

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Хто саме втратив свідомість

  • Про потерпілих в інциденті наразі не повідомляли.
  • Спершу водію автобуса стало погано, а потім він знепритомнів.
  • Проте пишуть, що швидкість транспорту під час зіткнення була невеликою
  • Після інциденту в цьому місці зупинився рух електротранспорту.