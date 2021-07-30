Маршрутка протаранила трамвай в Одесі: водій знепритомнів
30 липня 2021 , 10:38Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Одесса info"
В Одесі маршрутка під час руху врізалася в трамвай. У мережі повідомили, що це сталося, коли один із водіїв зомлів.
Аварію громадського транспорту зафіксували на перехресті вулиць Пантелеймонівська та Преображенська. Про це повідомили очевидці зранку 30 липня.
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Хто саме втратив свідомість
- Про потерпілих в інциденті наразі не повідомляли.
- Спершу водію автобуса стало погано, а потім він знепритомнів.
- Проте пишуть, що швидкість транспорту під час зіткнення була невеликою
- Після інциденту в цьому місці зупинився рух електротранспорту.