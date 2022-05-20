Маршрутка в'їхала у колонку на АЗС у Львові: 6 пасажирів постраждали

У Львові міська маршрутка з пасажирами потрапила у ДТП – в'їхала у колонку на території АЗС. Внаслідок аварії постраждали 6 людей.

ДТП сталася 19 травня приблизно 18:30 на Стрийській вулиці, неподалік іподрому. За попередніми даними правоохоронців, 49-річний водій маршрутки не впорався з керуванням.

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Одну з травмованих госпіталізували

Серед постраждалих в аварії пасажирів – дві мешканки Львівського району та 21-річний хлопець, також отримали травми троє львів'ян віком 43, 24 та 21 років.

Люди отримали медичну допомогу, одну з травмованих пасажирок госпіталізували. Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею щодо порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України.



ДТП сталася 19 травня на Стрийській вулиці / Фото пресслужби поліції Львівської області

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Попри повномасштабну війну, ДТП в Україні нікуди не поділися. Зокрема, ще 12 травня у Волинській області зіткнулися два пасажирських автобуси. Тоді постраждали також шестеро людей.

11 травня смертельна аварія трапилась й на Троєщині у Києві. Ford на шаленій швидкості влетів у блокпост, водій та пасажир загинули на місці ще до приїзду лікарів.

У Рівному 10 травня моторошна ДТП сталася за участі вантажного автомобіля, маршрутки та двох легковиків. Постраждали 7 осіб, 6 з них госпіталізували.

На початку травня неподалік вокзалу у Києві у водія, який спричинив ДТП навіть виявили критичний вміст алкоголю у крові – 5 проміле, коли допустимий рівень, який може показати драгер і не спричиняти відповідальності – 0,2. Тоді дивом обійшлося без жертв.

Одна з найстрашніших ДТП трапилася 3 травня на Рівненщині. Автобус, який прямував до Польщі, врізався у бензовоз через обгін іншого транспортного засобу. Внаслідок смертельної аварії загинули 26 людей, ще 12 – постраждали. Наймолодшому пасажирові було 17 років.

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