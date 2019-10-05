Маршрутка, ігноруючи світлофор, збила дитину на переході: відео 18+ із Києва
На проспекті Героїв Сталінграда 4 жовтня трапилася моторошна аварія. Маршрутка, попри червоне світло та заборону рухатися, поїхала просто на людей, що спокійно ступили на зебру, аби перейти дорогу.
5 жовтня у мережі з'явилося відео інциденту, опубліковане у фейсбуці "Київ Оперативний".
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Дивіться відео, як маршрутка переїхала дитину (18+):
Дитина отримала травми, та, на щастя, залишилася живою.
На місце аварії викликали швидку допомогу та поліцію (відео "Київ Оперативний"):
Як маршрутка наїхала на дитину – покадрово:
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