Маршрутка протаранила паркан житлового будинку у Сумах: фотофакт

У Сумах маршрутка врізалася в паркан приватного будинку. Це сталося через те, що водій вскочив одним колесом у відкритий люк на дорозі.

За словами очевидців, кришку люку поцупили вночі, передає ТСН.

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Водій попереджувальні палиці помітив занадто пізно і вскочив одним колесом у люк. Некероване авто врізалося в електроопору, а потім у паркан.

Внаслідок зіткнення водій та ніхто з пасажирів не постраждали. Внаслідок цього розтрощилася електроопора, яка зависла на маршрутці. Деякі вулиці міста залишилися без світла.

"Дома сиджу, чую гуркіт. Жінка у вікно визирнула, каже: маршрутка приїхала! Це ми вже скільки тут живе, втретє до нас у гості приїжджають. І "КАМАЗ" приїжджав, і "ГАЗ-66" приїжджав і тепер "Рута" приїхала", – зазначив власник будинку.



Маршрутка протаранила паркан житлового будинку у Сумах



Маршрутка протаранила паркан житлового будинку у Сумах

До слова, п'ятеро осіб загинуло та ще четверо отримали травми внаслідок зіткнення електрички та маршрутного таксі на залізничному переїзді у Криму.