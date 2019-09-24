Маршрутка та вантажівка зіткнулися у Дніпрі: 11 людей в лікарні – фото

У Дніпрі на перехресті двох вулиць маршрутка зіштовхнулася з вантажівкою. Унаслідок зіткнення постраждало 11 осіб. Найважчий стан в однієї із потерпілих – підозрюють, що в неї травмований хребет.

Обставини аварії встановлюють правоохоронці.

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Наразі відомо, що 11 осіб внаслідок аварії отримали травми різного ступеня тяжкості та госпіталізовані до лікарень. В однієї з постраждалих є підозра на травму хребта, в інших пасажирів менш важкі травми.

За словами очевидців, вантажівка проїхала на червоний сигнал світлофора. Під час зіткнення в маршрутці відірвався один з поручнів, а частина сидінь сильно нахилилася вперед.

Аварія з маршруткою в Дніпрі: фото Олександра Лаура