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      Маршрутка та вантажівка зіткнулися у Дніпрі: 11 людей в лікарні – фото

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      Маршрутка та вантажівка зіткнулися у Дніпрі: 11 людей в лікарні
      Маршрутка та вантажівка зіткнулися у Дніпрі: 11 людей в лікарні / Фото з сайту поліції

      У Дніпрі на перехресті двох вулиць маршрутка зіштовхнулася з вантажівкою. Унаслідок зіткнення постраждало 11 осіб. Найважчий стан в однієї із потерпілих – підозрюють, що в неї травмований хребет.

      Обставини аварії встановлюють правоохоронці.

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      Наразі відомо, що 11 осіб внаслідок аварії отримали травми різного ступеня тяжкості та госпіталізовані до лікарень. В однієї з постраждалих є підозра на травму хребта, в інших пасажирів менш важкі травми.

      За словами очевидців, вантажівка проїхала на червоний сигнал світлофора. Під час зіткнення в маршрутці відірвався один з поручнів, а частина сидінь сильно нахилилася вперед.

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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Транспорт Новини Дніпра
      Джерело: 24 канал
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