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      Маршрутка з легковиком зіткнулися на Київщині: 3 загиблих, 17 постраждалих

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      ДТП на трасі Київ-Чоп
      ДТП на трасі Київ-Чоп / Kiev.informator.ua

      Автомобіль Ford Mondeo зіткнувся з маршруткою Львів-Київ рано-вранці 15 липня на трасі Київ-Чоп біля села Гурівщина. Аварія сталась, коли легковик прямував до Києва, а маршрутка їхала йому назустріч.

      Спершу в поліції повідомили, що 3 людей з легковика від отриманих травм загинули на місці. Ще 9 пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості, їх забрали до лікарні.

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      Проте згодом речник поліції Київщини Микола Жукович повідомив у телеефірі, що кількість постраждалих внаслідок ДТП зросла до 17 осіб.

      На місці аварії працюють слідчі та оперативники, медики і рятувальники. Правоохоронці з’ясовують усі обставини і причини аварії, опитують її свідків та учасників. За фактом поліція відкрила справу і розслідує її як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

      ДТП Київ-Чоп зіткнулися маршрутка легковик жертви
      Фото з місця аварії на Київщині, де зіткнулися легковик і маршрутка / Фото kiev.informator.ua

      ДТП Київська область зіткнулись легкове авто і маршрутка Київ-Львів жертви фото
      Аварія на трасі Київ-Чоп / Фото       kiev.informator.ua

       

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      Теги: Новини Києва Новини України Аварії та ДТП Жертви Новини Львова Поліція
      Джерело: 24 канал
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