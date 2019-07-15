Маршрутка з легковиком зіткнулися на Київщині: 3 загиблих, 17 постраждалих

Автомобіль Ford Mondeo зіткнувся з маршруткою Львів-Київ рано-вранці 15 липня на трасі Київ-Чоп біля села Гурівщина. Аварія сталась, коли легковик прямував до Києва, а маршрутка їхала йому назустріч.

Спершу в поліції повідомили, що 3 людей з легковика від отриманих травм загинули на місці. Ще 9 пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості, їх забрали до лікарні.

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Проте згодом речник поліції Київщини Микола Жукович повідомив у телеефірі, що кількість постраждалих внаслідок ДТП зросла до 17 осіб.

На місці аварії працюють слідчі та оперативники, медики і рятувальники. Правоохоронці з’ясовують усі обставини і причини аварії, опитують її свідків та учасників. За фактом поліція відкрила справу і розслідує її як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.



Фото з місця аварії на Київщині, де зіткнулися легковик і маршрутка / Фото kiev.informator.ua