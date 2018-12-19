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      Маршрутка з пасажирами збила пішохода та зіткнулася з деревом: багато потерпілих

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      У Києві маршрутка з пасажирами збила пішохода та влетіла у дерево
      У Києві маршрутка з пасажирами збила пішохода та влетіла у дерево / "Інформатор"

      Увечері 18 грудня у Києві на вулиці Академіка Булаховського автобус "Богдан" із пасажирами врізався у дерево. Крім того, маршрутка ще й збила пішохода.

      Як повідомляє ресурс "Інформатор", попередньо, автобус з пасажирами їхав вулицею Булаховського у бік Палладіна, однак у цей час проїжджою частиною бігав чоловік-пішохід. Коли ж маршрутка наблизилася до нього, він різко вибіг під колеса, а водій, щоб уникнути зіткнення повернув ліворуч.

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      ДТП, Київ, маршрутка, пасажири
      Перед тим, як врізатись у дерево, маршрутка збила пішохода 

      У підсумку удару уникнути так і не вдалося, і автобус збив пішохода, а опісля транспорт ще й в’їхав у дерево.

      ДТП, Київ, маршрутка, пасажири
      У момент зіткнення в автобусі перебували пасажири 

      "Водій говорив поліцейським, що їхав у гараж, але у момент аварії всередині перебували пасажири. В результаті ДТП постраждав пішохід, він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Також допомога медиків знадобилася водієві та одній із пасажирок. Поліцейські розповіли, що головою вдарилася і маленька дівчинка, проте її батьки поїхали на вокзал, так як поспішали на поїзд, відтак не дочекалися медиків", – зазначили журналісти.


      У результаті постраждав пішохід, а також деякі пасажири, зокрема маленька дівчинка 

      Додамо, що на місці працювали правоохоронці, медики та слідчо-оперативна група. Обставини інциденту встановлюються.

      Маршрутка збила пішохода та врізалась у дерево під Києвом: дивіться відео з місця ДТП 

      Нагадаємо, напередодні на Житомирщині водій автомобіля Opel, не впоравшись із керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Toyota, унаслідок чого три людини загинули.

      Теги: Новини України Аварії та ДТП Транспорт Алкоголь Новини Києва
      Джерело: 24 Канал
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