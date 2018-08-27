Маршрутка збила сім'ю у Дніпрі: водій не помітив перехожих, бо стомився

У неділю, 26 серпня, у Дніпрі сталась аварія, в якій постраждала ціла родина. Водій маршрутки збив сім'ю з малими дітьми прямісінько на пішохідному переході, бо стомився.

Про це пише "Інформатор".

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За словами очевидців, мікроавтобус замість того, аби чекати дозволеного сигналу світлофору, почав рух, коли дорогу переходила сім'я з трьома дітьми. Авто переїхало візочок з немовлям, ще одна дитина потрапила під колеса. У наймолодшого постраждалого травмовані ніжки.

Як стверджують свідки, маршрутка їхала на заборонний сигнал світлофора, коли залишалося ще цілих 15 секунд. Авто чомусь почало їхати прямо на людей, які переходили дорогу на зелений сигнал, і збило сім'ю з дитячим візочком. Постраждали двоє дітей – 6-місячна дівчинка і 5-річний хлопчик. У немовля садна і забиті місця, а ось у хлопчика більш серйозні ушкодження,

– прокоментувала поліцейська Любов Вусатюк.

Дітей госпіталізували.



Маршрутка збила сім'ю на пішоходному переході у Дніпрі

"На зелений сигнал дорогу переходили ми з дружиною і троє дітей. Маршрутка їхала по проспекту у другому ряду і збиралася повертати праворуч, на вулицю Шмідта. Переїхала візок з немовлям, ще одна дитина потрапила під колеса. Старшому зроблять рентген, бо у нього пошкоджені ноги та інші травми, це зараз уточнюється в лікарні", – розповів батько постраждалих дітей Андрій.

Водій маршрутки перебуває у шоковому стані. Каже, не помітив перехожих через перевтому.



Маршрутка збила сім'ю на пішоходному переході у Дніпрі