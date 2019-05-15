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      Uber Shuttle запустили у Києві: що це таке і як працює

      858 Читать новость на русском
      Uber Shuttle Київ - що це, маршрути і як працює сервіс Uber Shuttle
      Uber Shuttle запустили в Києві / 24 канал

      Shuttle від Uber – це комфортабельне маршрутне групове таксі, зручний спосіб уникнути тісняви громадського транспорту, але при цьому не платити за тарифом звичайного таксі. З 14 травня сервіс запустили в Києві, для Європи це – пілотний проект.

      Що таке Uber Shuttle

      У додатку на смартфоні будь-хто охочий зможе забронювати місце в мікроавтобусі, який прямує певним маршрутом в межах міста. У першу чергу мовиться про популярні напрямки – наприклад, вранці із спальних районів до центру або до найближчої станції метро, ввечері – у зворотному напрямі. 

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      Досі Uber Shuttle працював у Каїрі в Єгипті та в Монтерреї у Мексиці. Україна – перша країна в Європі, де Uber запустив свій Shuttle-сервіс. Трапилося це 14 травня в Києві.

      Шатл
      У шатлах від Uber не буде "стоячих місць"

      Чим Uber Shuttle особливий? Транспортний засіб на маршрутах Uber Shuttle не може бути старшим за 2008 року випуску. Натомість повинен мати 16-22 сидячих місць (стоячи їхати – не можна), справний кондиціонер і ремені безпеки на всіх сидіннях.

      Маршрути Uber Shuttle в Києві

      Загалом відомо про шість маршрутів Uber Shuttle. Під час презентації представники компанії повідомили про відкриття поки двох маршрутів у Києві:

      • "Виноградар – Шевченківський район" (від Проспекту перемоги, 100 до Площі перемоги);
      • "Дарниця – Либідська" (від Каунаська, 10 до станції метро "Либідська").

      Шатл
      Шатли обладнані кондиціонерами та пасками безпеки для кожного сидіння

      До кінця обіцяно запустити ще чотири:

      • "Солом'янка – Бессарабка" (від Солом'янська, 24 до вулиці Еспланадна);
      • "Троєщина – Дарниця" (від Володимира Маяковського, 97/15 до станції метро "Харківська");
      • "Позняки – Льва Толстого" (від Ревуцького, 19/1 до Великої Васильківської, 28);
      • "Троєщина – Поділ" (від Маяковського, 97/15 до Контрактової площі, 1).

      Що відомо про графік шатлів та ціну проїзду? Курсувати шатли повинні з 7 години ранку до 21 години вечора кожні 15 хвилин. Але у вихідні дні Uber Shuttle не працюватиме. У тестовому режимі Києвом їздитимуть 50 маршрутних шатлів.

      Шатл
      Їхати шатли повинні кожні 15 хвилин та коштувати від 15 до 30 гривень

      Компанія Uber орієнтується на ціновий сегмент між таксі і маршрутками, тож проїзд буде коштувати від 15 до 30 гривень, залежно від дистанції і маршруту. Оплатити проїзд можна як одразу в додатку (безготівкою та готівкою), так і безпосередньо в автобусі (тільки готівкою).

      Як користуватись Uber Shuttle

      Поїздки в сервісі можна замовити в тому ж додатку Uber, який використовують для індивідуальних поїздок. І так само треба вказувати пункти відправлення та призначення. Протягом п'яти хвилин сервіс знайде пасажирів, які прямують схожим маршрутом, і покаже вартість поїздки. 

      Шатл
      Україна – перша в Європі країна, де запустили шатли від Uber

      Щоб потрапити в автобус, пасажир повинен підійти до встановленої зупинки. Водій чекатиме пасажирів не більше двох хвилин. Однак перед прибуттям Uber надсилає повідомлення. Ще ж і надто, після виходу з автобуса пасажир зможе на мапі побачити найзручніший піший маршрут до кінцевого пункту призначення.

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      Теги: Новини України Новини Києва Авто Транспорт Uber
      Джерело: 24 канал
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