Uber Shuttle запустили у Києві: що це таке і як працює

Shuttle від Uber – це комфортабельне маршрутне групове таксі, зручний спосіб уникнути тісняви громадського транспорту, але при цьому не платити за тарифом звичайного таксі. З 14 травня сервіс запустили в Києві, для Європи це – пілотний проект.

Що таке Uber Shuttle

У додатку на смартфоні будь-хто охочий зможе забронювати місце в мікроавтобусі, який прямує певним маршрутом в межах міста. У першу чергу мовиться про популярні напрямки – наприклад, вранці із спальних районів до центру або до найближчої станції метро, ввечері – у зворотному напрямі.

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Досі Uber Shuttle працював у Каїрі в Єгипті та в Монтерреї у Мексиці. Україна – перша країна в Європі, де Uber запустив свій Shuttle-сервіс. Трапилося це 14 травня в Києві.



У шатлах від Uber не буде "стоячих місць"

Чим Uber Shuttle особливий? Транспортний засіб на маршрутах Uber Shuttle не може бути старшим за 2008 року випуску. Натомість повинен мати 16-22 сидячих місць (стоячи їхати – не можна), справний кондиціонер і ремені безпеки на всіх сидіннях.

Маршрути Uber Shuttle в Києві

Загалом відомо про шість маршрутів Uber Shuttle. Під час презентації представники компанії повідомили про відкриття поки двох маршрутів у Києві:

• "Виноградар – Шевченківський район" (від Проспекту перемоги, 100 до Площі перемоги);

• "Дарниця – Либідська" (від Каунаська, 10 до станції метро "Либідська").



Шатли обладнані кондиціонерами та пасками безпеки для кожного сидіння

До кінця обіцяно запустити ще чотири:

• "Солом'янка – Бессарабка" (від Солом'янська, 24 до вулиці Еспланадна);

• "Троєщина – Дарниця" (від Володимира Маяковського, 97/15 до станції метро "Харківська");

• "Позняки – Льва Толстого" (від Ревуцького, 19/1 до Великої Васильківської, 28);

• "Троєщина – Поділ" (від Маяковського, 97/15 до Контрактової площі, 1).

Що відомо про графік шатлів та ціну проїзду? Курсувати шатли повинні з 7 години ранку до 21 години вечора кожні 15 хвилин. Але у вихідні дні Uber Shuttle не працюватиме. У тестовому режимі Києвом їздитимуть 50 маршрутних шатлів.





Їхати шатли повинні кожні 15 хвилин та коштувати від 15 до 30 гривень



Компанія Uber орієнтується на ціновий сегмент між таксі і маршрутками, тож проїзд буде коштувати від 15 до 30 гривень, залежно від дистанції і маршруту. Оплатити проїзд можна як одразу в додатку (безготівкою та готівкою), так і безпосередньо в автобусі (тільки готівкою).

Як користуватись Uber Shuttle

Поїздки в сервісі можна замовити в тому ж додатку Uber, який використовують для індивідуальних поїздок. І так само треба вказувати пункти відправлення та призначення. Протягом п'яти хвилин сервіс знайде пасажирів, які прямують схожим маршрутом, і покаже вартість поїздки.



Україна – перша в Європі країна, де запустили шатли від Uber

Щоб потрапити в автобус, пасажир повинен підійти до встановленої зупинки. Водій чекатиме пасажирів не більше двох хвилин. Однак перед прибуттям Uber надсилає повідомлення. Ще ж і надто, після виходу з автобуса пасажир зможе на мапі побачити найзручніший піший маршрут до кінцевого пункту призначення.