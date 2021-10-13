При цьому маршрутник лаявся на правоохоронця та казав, що для нього "карантину немає". Це сталося приблизно о 8 годині ранку 13 жовтня.

Раніше У Харкові водій зупинив трамвай, щоб покурити з другом

Суперечка водія, пасажирів і поліцейського: дивіться відео телеграму "Труха"

Водія захищали пасажири

Про інцидент повідомила в мережі одна з пасажирок. Також вона оприлюднила відео розмови з поліцейським.

Автобус намагалися зупинити, щоб висадити стоячих пасажирів. Цього вимагають нові карантинні обмеження, які ввели в Харкові. Під час поїздки правоохоронця просили не відривати водія від дороги, оскільки він везе цілий автобус пасажирів.

Сам водій кричав, що поліцейські "з мигалкою їздять туди-сюди", але це не означає, що він має зупинятися. Також чоловік зазначав, що має графік, який не може порушувати. Після цього він підсумував усе викриком "за***ли б**ть".



Автомобіль поліції, який їхав за маршруткою / Фото телеграму "Труха"

Інший інцидент з харківським маршрутником

7 жовтня у Харкові помітили водія громадського транспорту, який вирішив сходити в туалет прямісінько на вході до своєї маршрутки. Він випорожнювався в пластмасовий стаканчик.

Потім він вилив цю рідину на тротуар зупинки "Барабашово". Відео інциденту зняла жінка, яка сиділа в авто неподалік.