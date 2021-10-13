Маршрутник "поневолив" поліцейського в Харкові: облаяв і закрив у салоні

У Харкові правоохоронець зайшов у маршрутку, щоб зупинити її через порушення карантинних обмежень. Проте водій вирішив не реагувати на цю вимоги та просто поїхав разом із правоохоронцем.

При цьому маршрутник лаявся на правоохоронця та казав, що для нього "карантину немає". Це сталося приблизно о 8 годині ранку 13 жовтня.

Раніше У Харкові водій зупинив трамвай, щоб покурити з другом

Суперечка водія, пасажирів і поліцейського: дивіться відео телеграму "Труха"

Водія захищали пасажири

Про інцидент повідомила в мережі одна з пасажирок. Також вона оприлюднила відео розмови з поліцейським.

Автобус намагалися зупинити, щоб висадити стоячих пасажирів. Цього вимагають нові карантинні обмеження, які ввели в Харкові. Під час поїздки правоохоронця просили не відривати водія від дороги, оскільки він везе цілий автобус пасажирів.

Сам водій кричав, що поліцейські "з мигалкою їздять туди-сюди", але це не означає, що він має зупинятися. Також чоловік зазначав, що має графік, який не може порушувати. Після цього він підсумував усе викриком "за***ли б**ть".



Автомобіль поліції, який їхав за маршруткою / Фото телеграму "Труха"

Інший інцидент з харківським маршрутником

7 жовтня у Харкові помітили водія громадського транспорту, який вирішив сходити в туалет прямісінько на вході до своєї маршрутки. Він випорожнювався в пластмасовий стаканчик.

Потім він вилив цю рідину на тротуар зупинки "Барабашово". Відео інциденту зняла жінка, яка сиділа в авто неподалік.