Маршрутник випорожнювався у склянку: зняли курйоз водія харківської маршрутки

На зупинці "Барабашово" у Харкові помітили водія громадського транспорту, який сходив у туалет прямісінько у своїй маршрутці. Для цього він використав пластмасовий стаканчик.

Запис цього інциденту оприлюднили в мережі 7 жовтня. Його зняла жінка, яка перебувала в авто, що стояло поряд.

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Просто вилив на дорогу

На записі видно, що чоловік підійшов до пасажирських дверей маршрутки й зупинився там. Скоріш за все, він не знав, що його знімають, тому почав випорожнюватись у стаканчик.

Після цього ймовірний порушник громадського порядку просто вилив рідину з посудини на дорогу. Яка була подальша доля цього стаканчика – наразі невідомо.

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Інші курйози в Харкові

28 липня повідомили, що водій харківського трамвая зупинив рух, щоб вийти на перекур. Він стояв на зупинці та спілкувався з товаришем. Весь цей час у салоні транспорту були пасажири, які покірно чекали продовження маршруту.

А вже 2 вересня "відмітився" водій харківського тролейбуса. Очевидці оприлюднили відео, на якому він демонстрував своє вміння виконувати одразу кілька функцій. Він розмовляв телефоном, курив сигарету, але при цьому вправно справлявся з водінням.