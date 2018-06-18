Марсохід зробив селфі під час потужної бурі на Червоній планеті

На Марсі вже другий тиждень триває потужна порохова буря. Шторм був настільки сильний, що поставив під загрозу роботу марсохода Opportunity. Хмари пороху закривали Сонце, тож сонячні батареї, на яких працює марсохід, сильно розрядились.

Тим часом інший марсохід Curiosity, 17 червня надіслав селфі, яке він зробив на фоні бурі з пороху. Фотографію оприлюднив науковець Шон Доран.

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Цікаво, що селфі робот робить "без рук". Раніше у NASA вже показували, як марсохід робить подібні фото.

Як повідомили в агентстві, минулого тижня була буря розміром з США. Та марсохід Curiosity створений для того, щоб витримувати такі масштабні бурі. Він має радіоізотопний термоелектричний генератор, який дає змогу йому підтримувати енергію.

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