Хто така Марта Борщ і яку посаду може отримати в команді Зеленського

Кандидат у президенти Володимир Зеленський досі не повідомив українцям, кого планує призначати на керівні посади в державі. Проте, напередодні експерти розповіли, що у разі перемоги на виборах лідер "95 кварталу" може призначити новим Генпрокурором екс-прокурора США Марту Борщ.

Ідеолог передвиборної кампанії артиста Руслан Стефанчук та експерт штабу з економічних питань Данило Гетманцев озвучили перші десять рішень Зеленського як президента. Зокрема, він планує проводити прямі переговори з Росією, у яких братимуть участь міжнародні партнери. Проте, до дискусії з країною-агресором не будуть допускати кума Путіна Віктора Медведчука і бойовиків.

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Окрім того, він внесе нові кандидатури голів Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ, Служби безпеки України та Генеральної прокуратури. Неофіційно у команді кандидата назвали такі імена: МЗС очолить екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, ГПУ – екс-прокурор США Марта Борщ чи екс-голова Національного антикорупційного управління Румунії Лаура Ковеші, СБУ – Ігор Смешко.

Згодом у штабі Зеленського повідомили, що інформація про можливі кадрові рішення після перемоги на виборах "заснована на домислах і припущеннях". Наразі триває процес відбору кандидатур для призначення на держпосади за компетенцією президента. Їх прізвища оголосять до другого туру виборів, який відбудеться 21 квітня.

Найбільшу цікавість в українців викликало ймовірне призначення Марти Борщ на посаду Генпрокурора. Очільник ГПУ повинен залишатися вільною і незалежною людиною, не покривати розкрадання в державних сферах, та чесно проводити розслідуваня усіх справ.

Хто така Марта Борщ?

Марта Борщ народилася в США, зараз їй 62 роки. За освітою вона юрист з багаторічним досвідом роботи в системі прокуратури США. Жінка працювала федеральним прокурором у Каліфорнії. На цій посаді вона брала активну участь у розслідуванні та представляла США в справі щодо корупції колишнього українського прем’єр-міністра Павла Лазаренка. За цю справу у 2009 році вона була нагороджена Міністерством юстиції США.

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З 2006 рік Марта пішла з державної служби та стала адвокатом у юридичній компанії "Сідеман і Бенкрофт". З 2016 року є партнером юридичної фірми "Boersch Shapiro LLP". Також юристка є членом Асоціації адвокатів Сан-Франциско та Американської асоціації правників.

Наприкінці 2017 року кандидатуру Марти Борщ пропонували на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро України, але вона відмовилася. Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що вона стала адвокатом депутата-втікача Олександра Онищенка. Тоді саме НАБУ розслідує справу щодо політика про корупцію в "Укргазвидобуванні".

Тому, призначення Володимиром Зеленським Марти Борщ на посаду Генпрокурора виглядає цілком логічним. Юристка за довгі роки розслідування української високопосадової корупції добре знає її у прізвищах та цифрах.

Що говорила Марта Борщ про корупцію та політику в Україні?

Під час свого візиту в Україну у 2016 році, Марта Борщ зустрічалася з очільником НАБУ Артемом Ситником та головою САП Назаром Холодницьким. Тоді в інтерв'ю виданню "Новое Время" вона розповіла, що суспільство почало усвідомлювати проблему корупції, а в Україні почали створювати антикорупційні органи. Проте, потрібен час, аби знищити корупцію у системі, яка будувалася ще з часів розпаду Радянського Союзу, коли певні люди опинилися біля ресурсів, які вони шалено розкрадали.

"Треба кілька десятиліть, поки у вас не з’явиться досвід ведення кримінальних справ за корупцію, які прийме суд. Це нереально зробити навіть за рік. Так, це не оптимістично, але тепер в українського народу змінилася свідомість щодо корупції. Ви більше не толеруєте чиновників, які розкрадають державну казну, як 12 років тому", – казала Борщ.

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Аби пришвидшити результат боротьби з корупцією в Україні та притягнути до відповідальності одіозних корупціонерів, юристка радила враховувати досвід інших країн. Головне - це створити незалежну судову гілку влади, аби справи з НАБУ та інших антикорупційних органів оцінювали незалежні судді.

"На мою особисту думку, старе покоління політиків має відійти й поступитися новому поколінню, яке розуміє, що державна служба передбачає саме службу народу, а не своїм гаманцям. Нажаль, я не впевнена, що існуючі українські політики бачать своє завдання саме так", – додала адвокат.