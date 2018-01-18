Юна Марта Костюк готується до матчу зі Світоліною і відпочиває на пляжі Мельбурна: яскраві фото

Наймолодша учасниця Відкритого чемпіонату Австралії-2018 з тенісу 15-річна українка Марта Костюк, яка вийшла в третій раунд турніру, зовсім скоро зіграє в українському дербі проти четвертої ракетки світу – українки Еліни Світоліної. Однак юна зірка не забуває і про заслужений відпочинок.

Перед матчем, Марта вирішила трохи відпочити і влаштувала чарівну фотосесію на пляжі Мельбурна. Марта одягнула яскраву червону сукню в тон до її манікюру, а також ніжний сріблястий браслет. Читайте також: Марта Костюк: що відомо про 15-річну сенсаційну українську тенісистку

Марта Костюк веселиться на морському узбережжі Мельбурна

Марта Костюк веселиться на морському узбережжі Мельбурна

Марта Костюк веселиться на морському узбережжі Мельбурна

Марта Костюк позує на яскравому матраці на морському узбережжі Мельбурна

Марта Костюк позує на яскравому матраці на морському узбережжі Мельбурна

Марта Костюк позує на яскравому матраці на морському узбережжі Мельбурна Юна тенісистка залюбки веселилась на камеру у воді, а також розслаблялась на надувному матраці у вигляді кусочка кавуна. У фотозйомці їй допомагала її підтримка та опора – мама Таліна Костюк. Читайте також: 15-річна Марта Костюк пройшла у третій раунд Australian Open

Марта Костюк і її мама Таліна

Марта Костюк і її мама Таліна