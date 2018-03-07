Марта Костюк перемогла Радваньску на тенісному турнірі у Китаї

На турнірі ITF Womens Circuit Zhuhai Open українська тенісистка Марта Костюк розібралась з представницею Польщі Урсулою Радваньскою.

В стартовому сеті все вирішилося на тайбрейку, де успішнішою виявилася саме Костюк. Обидві суперниці загалом реалізували по три брейк-поїнта.

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Значно успішніше Марта Костюк розпочала другий сет, повівши у рахунку 3:0. Однак полячка зуміла виграти два гейми підряд, скоротивши відставання. Та на більше її не вистачило. Українка впевнено захистила свою подачу, а в останньому геймі, відігравши три геймбола суперниці, завершила зустріч з другого матчбола.

У другому колі березня зіграє з ще однією представницею кваліфікації - китаянкою Сюнь Фанін, яка в першому колі обіграла шосту сіяну на турнірі Данку Ковініч з Чорногорії.

Марта Костюк – Урсула Радваньска 7:6 (3), 6:2

До слова, нещодавно у фіналі турніру Міжнародної федерації тенісу (ITF) Womens Circuit в австралійському місті Берні Марта Косюк перемогла 25-річну швейцарку Вікторію Голубіч 6:4, 6:3.