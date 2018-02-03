Марта Костюк про перемогу на турнірі в Австралії: Після матчу я опинилась в лікарні

15-річна українська тенісистка Марта Костюк, яка вже вдруге поспіль з початку року стає сенсацією тенісних турнірів у Австралії, розповіла, як нелегко їй далась остання перемога.

3 лютого Марта Костюк тріумфувала на турнірі Міжнародної федерації тенісу (ITF) Womens Circuit в австралійському місті Берні. Юна українка у фіналі здолала швейцарську тенісистку Вікторію Голубіч.

В інтерв’ю виданню "Великий теніс" Костюк розповіла, що перемога їй далась не надто просто.

Перед фіналом у мене був сильний біль в животі, і під час самого матчу було ще складніше через спеку і високу вологість. Після матчу я була в лікарні, тому що після нього мені стало дуже погано і, як виявилося, причиною стала комбінація нервів і зневоднення,

– зізналась тенісистка.

За її словами, попри перевагу в рахунку, матч все одно був напруженим до самого кінця.

Читайте також: Марта Костюк: що відомо про 15-річну сенсаційну українську тенісистку

"Картала себе на корті, бо дуже сильно втомилася. Наприклад, в Мельбурні я могла контролювати свої емоції під час матчів, але пострибати перед подачею або прийомом, як тут, не могла. А тут вийшло навпаки – пострибати могла, а впоратися з емоціями мені не вдавалося. На переходах я сідала, намагалася себе заспокоїти, але у мене просто не виходило цього зробити", – розповіла спортсменка.

Після перемоги на турнірі в Берні Марта Костюк вперше увійде у топ-200 світового рейтингу, хоча вона каже, що аж ніяк не планує зупинятись на досягнутому.