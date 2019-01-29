Марта Костюк пробилася у друге коло турніру ITF в австралійському Лонсестоні

Українка Марта Костюк успішно стартувала на турнірі ITF в Лонсестоні (Австралія) із призовим фондом 60 тисяч доларів.

У матчі першого раунду 16-річна киянка завдала поразки китаянці Ван Сію – 6:3, 6:4.

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Матч тривав 1 годину і 11 хвилин. У стартовому сеті Костюк зуміла зробити один брейк, а в другому їй двічі вдалося взяти подачу суперниці, при цьому Марта програла один гейм на власній.

За вихід до чвертьфіналу змагань Костюк зустрінеться з екс-українкою Мариною Заневською з Бельгії, яка у свою чергу обіграла іспанку Сільвію Солер Еспіносу – 6:4, 5:7, 6:2.

На початку лютого Марта Костюк зіграє за збірну України в Кубку Федерації. Разом з Костюк Україну представлятимуть Леся Цуренко, Катерина Козлова і Надія Кіченок. Еліна Світоліна та Даяна Ястремська відмовилися грати за збірну.

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