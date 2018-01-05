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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Мартен Фуркад здобув чергову першість на етапі кубка світу з біатлону

22:46, 5 січня 219 Читать новость на русском

Мартен Фуркад здобув третю у сезоні перемогу на етапах кубка світу із біатлону. А от українські спортсмени опинилися в 20 лідерів.

На четвертому етапі кубка світу з біатлону у Рупольдингу відбулася чоловіча спринтерська гонка. Із понад сотні учасників закрити усі десять мішеней, вдалося лише вісьмом. А поєднати влучність із елітною швидкістю ходу зуміли тільки двоє Мартен Фуркад та Еміль Егле Сведсен.

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Власне вони і розіграли першу сходинку, яку з перевагою у вісім секунд вирвав таки француз. Третім, попри аж 2 промахи став головний конкурент Фуркада у цьому сезоні Йоханес Бьо.

Дмитро Підручний, залишивши не закритою одну мішень зумів показати десятий результат, Артем Прима із двома помилками на рубежах фінішував шістнадцятим.

Теги: Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
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