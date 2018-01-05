Мартен Фуркад здобув чергову першість на етапі кубка світу з біатлону

Мартен Фуркад здобув третю у сезоні перемогу на етапах кубка світу із біатлону. А от українські спортсмени опинилися в 20 лідерів.

На четвертому етапі кубка світу з біатлону у Рупольдингу відбулася чоловіча спринтерська гонка. Із понад сотні учасників закрити усі десять мішеней, вдалося лише вісьмом. А поєднати влучність із елітною швидкістю ходу зуміли тільки двоє Мартен Фуркад та Еміль Егле Сведсен.

Читайте також: Україна виділила 120 мільйонів гривень на підготовку спортсменів до Олімпіади-2018

Власне вони і розіграли першу сходинку, яку з перевагою у вісім секунд вирвав таки француз. Третім, попри аж 2 промахи став головний конкурент Фуркада у цьому сезоні Йоханес Бьо.

Дмитро Підручний, залишивши не закритою одну мішень зумів показати десятий результат, Артем Прима із двома помилками на рубежах фінішував шістнадцятим.