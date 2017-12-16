03:42
17 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВОЛОДИМИР ПУТІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Космічна експансія
Вєсті Кремля
21:15, 16 грудня
Вєсті.UA.Жир.
Вєсті.UA
19:54, 16 грудня
Ахметов і Ко зможуть підзаробити на арештованому майні попередників
ЦРУ
09:05, 13 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. ЛАЗ: автобус-рекордсмен
Згадати все
23:53, 14 грудня
Телеканал новин 24 Програми MStyle
МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВОЛОДИМИР ПУТІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Мартін Стрел – видатний плавець, який проплив всі найбільші річки

MStyle 22:11, 16 грудня 240 Читать новость на русском

У нього своє виняткове уявлення про чоловічий стиль. Для цього йому достатньо плавок і окулярів для плавання. Його називають найкращим спортсменом світу. А ще – людиною великої ріки. Чому? Бо він абсолютно унікальний плавець на довгі дистанції, якому за шістдесят.

Словенець Мартін Стрел – професійний гітарист, який любить добре поїсти й випити пива або вина. Не дивно, що в нього є характерний пивний живіт. При цьому Стрел видатний спортсмен нашої планети.

Мартін є автором кількох світових рекордів, кожен із яких – на межі людських можливостей. Він проплив від витоку до гирла п'ятьох найбільших річок планети: Міссісіпі, Парани, Янцзи, Дунаю та Амазонки.


Мартін Стрел також є великим любителем вина.

Стрел плаває свої супер-марафони не заради грошей чи рекордів, а щоб привернути увагу до жахливого стану наших річок і довкілля загалом. Щоб згуртувати людей різних національностей. А ще для того, щоб кожен задумався про можливості свого тіла й духу.

Читайте також: За які вчинки Кіану Рівза вважають найблагороднішим актором Голлівуду

Мартін Стрел плавав із дитинства. З кожним роком усе більше й більше, по кільканадцять годин на день, і поступово перейшов до наддовгих дистанцій. Він переплив кілька морських проток, але каже, що більше любить прісну воду, яка не так роз'їдає шкіру.


Мартін Стрел перепливає річку

У 2000 році Мартін проплив увесь Дунай - близько 3000 км за 58 днів, відзначивши початок нового тисячоліття новим світовим рекордом. У 2007 дійшла черга до найбільшої ріки світу, Амазонки: 5268 км словенець здолав уплав за 66 днів.

Практично всі говорили, що Стрел – божевільний, і що це нездійсненна затія. Амазонка – не просто найдовша річка на планеті, вона ще й найнебезпечніша. Мартін серйозно ризикував, але зробив нездійсненне, щоб привернути увагу світової спільноти до проблеми зникнення тропічних лісів.

Документальний фільм про унікального плавця – "Людина Великої Ріки", який транслював канал Discovery, зібрав купу різних кінонагород.


"Людина Великої Ріки"

Під час своїх мегазапливів Мартін пропливав по 12 годин на добу, а у перерві між дистанціями щодня по кілька годин проводив у воді: рано-вранці, увечері та вночі він відводив час на тренування. Каже, що вода стала такою ж невід'ємною частиною його життя, як їжа або сон.

У воді Мартін стає іншим. Відчуває, що людина здатна плавати з народження й до самого кінця життя. Якщо й не так, як він – заради чистого довкілля, то принаймні задля власного здоров’я.

Протягом останніх років Мартін Стрел читає лекції. Інколи потрапляє на світські вечори. Проте, переконаний – що простішим є життя, то воно краще. Найпрекрасніші відносини між людьми, які доводилося бачити Мартіну, він бачив у джунглях.

У людей там немає грошей, але вони просто люблять одне одного. Їхнє життя – спокійна й довга ріка, в якій будь-хто готовий прийти на допомогу іншому. І саме таку ріку Мартін Стрел із найбільшою радістю готовий підкорювати до кінця своїх днів.

Теги: MStyle плавання
Джерело: 24 Канал
Новини за 16 грудня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 16 грудня: Саакашвілі готовий помиритись з Порошенком, смерть мільярдера
16 грудня, 22:10 Головні новини 16 грудня: Саакашвілі готовий помиритись з Порошенком, смерть мільярдера
2467
Нові
16 грудня, 22:01 Нові "групи смерті": "Червона сова" прилетіла вбивати дітей
Ольга Бродська 1701
Чем хуже будет России, тем хуже будет и нам, – экс-премьер Украины о санкциях Запада
16 грудня, 20:15 Чем хуже будет России, тем хуже будет и нам, – экс-премьер Украины о санкциях Запада
Наталя Ромашова 3315
Казус Ложкіна: з'явився шанс розплутати павутину зловживань владою нинішнім главою держави
16 грудня, 20:00 Казус Ложкіна: з'явився шанс розплутати павутину зловживань владою нинішнім главою держави
Сергій Лещенко 2524
16 грудня, 19:02 "Добровільно-примусове" об'єднання територіальних громад
Юрій Одарченко 1788
За кілька метрів: з'явилося моторошне відео з найближчої камери від місця ДТП у Харкові
 20 жовтня , 15:47
Перехід на зимовий час 2017: коли переводять годинники в Україні
 27 жовтня , 12:28
Будівництво Керченського моста: Росія придумала пастку для України
 19 червня , 16:13
"Хрещений батько": маловідомі факти про шедевр гангстерського фільму
 18 листопада , 21:31
За які вчинки Кіану Рівза вважають найблагороднішим актором Голлівуду
 14 грудня , 13:41
Які б'юті-експерименти принца Вільяма дратували Королеву Єлизавету
 23 листопада , 19:04
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук