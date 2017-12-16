Мартін Стрел – видатний плавець, який проплив всі найбільші річки

У нього своє виняткове уявлення про чоловічий стиль. Для цього йому достатньо плавок і окулярів для плавання. Його називають найкращим спортсменом світу. А ще – людиною великої ріки. Чому? Бо він абсолютно унікальний плавець на довгі дистанції, якому за шістдесят.

Словенець Мартін Стрел – професійний гітарист, який любить добре поїсти й випити пива або вина. Не дивно, що в нього є характерний пивний живіт. При цьому Стрел видатний спортсмен нашої планети.

Мартін є автором кількох світових рекордів, кожен із яких – на межі людських можливостей. Він проплив від витоку до гирла п'ятьох найбільших річок планети: Міссісіпі, Парани, Янцзи, Дунаю та Амазонки.



Мартін Стрел також є великим любителем вина.

Стрел плаває свої супер-марафони не заради грошей чи рекордів, а щоб привернути увагу до жахливого стану наших річок і довкілля загалом. Щоб згуртувати людей різних національностей. А ще для того, щоб кожен задумався про можливості свого тіла й духу.

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Мартін Стрел плавав із дитинства. З кожним роком усе більше й більше, по кільканадцять годин на день, і поступово перейшов до наддовгих дистанцій. Він переплив кілька морських проток, але каже, що більше любить прісну воду, яка не так роз'їдає шкіру.



Мартін Стрел перепливає річку

У 2000 році Мартін проплив увесь Дунай - близько 3000 км за 58 днів, відзначивши початок нового тисячоліття новим світовим рекордом. У 2007 дійшла черга до найбільшої ріки світу, Амазонки: 5268 км словенець здолав уплав за 66 днів.

Практично всі говорили, що Стрел – божевільний, і що це нездійсненна затія. Амазонка – не просто найдовша річка на планеті, вона ще й найнебезпечніша. Мартін серйозно ризикував, але зробив нездійсненне, щоб привернути увагу світової спільноти до проблеми зникнення тропічних лісів.

Документальний фільм про унікального плавця – "Людина Великої Ріки", який транслював канал Discovery, зібрав купу різних кінонагород.



"Людина Великої Ріки"

Під час своїх мегазапливів Мартін пропливав по 12 годин на добу, а у перерві між дистанціями щодня по кілька годин проводив у воді: рано-вранці, увечері та вночі він відводив час на тренування. Каже, що вода стала такою ж невід'ємною частиною його життя, як їжа або сон.

У воді Мартін стає іншим. Відчуває, що людина здатна плавати з народження й до самого кінця життя. Якщо й не так, як він – заради чистого довкілля, то принаймні задля власного здоров’я.

Протягом останніх років Мартін Стрел читає лекції. Інколи потрапляє на світські вечори. Проте, переконаний – що простішим є життя, то воно краще. Найпрекрасніші відносини між людьми, які доводилося бачити Мартіну, він бачив у джунглях.

У людей там немає грошей, але вони просто люблять одне одного. Їхнє життя – спокійна й довга ріка, в якій будь-хто готовий прийти на допомогу іншому. І саме таку ріку Мартін Стрел із найбільшою радістю готовий підкорювати до кінця своїх днів.