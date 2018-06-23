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Мартиненко міг отримувати конфіденційну інформацію з Генпрокуратури, – Лещенко

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Микола Мартиненко
Микола Мартиненко / Фото з відкритих джерел

Під час обшуку в офісі Мартиненка детективи НАБУ з-поміж іншого вилучили лист, який він надіслав восени 2015 року на адресу свого секретаря. У листі містився текст його запиту до Генеральної прокуратури України, а разом із ним і відповідь, яку ГПУ мала на нього надати.

Про це у своєму блозі "Чесна політика" розповів Сергій Лещенко.

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За його словами, це свідчить про те, що нардеп міг отримувати конфіденційну інформацію з Генпрокуратури, а також також впливати на співробітників правоохоронних органів.

Так само уникли відповідальності й чиновники, які домоглися звільнення Мартиненка на поруки. Коли рік тому його затримали в справі про розкрадання грошей на державному підприємстві "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", поручитися за нього прийшло півтора десятки депутатів, один міністр і навіть член Центрально виборчої комісії – всі за квотою "Народного фронту",
– зазначив Лещенко.

Також він додав, що такому параду чиновників здивувалася навіть тодішня голова Нацгентства запобігання корупції Наталія Корчак, яка назвала це "неприпустимим" та "нонсенсом". Тоді ж Корчак пообіцяла, що очолюване нею агентство запобігання корупції "зробить свою оцінку діям міністрів, які брали участь у судовому засіданні та взяли на поруки екс-депутата Миколу Мартиненка".

Наталія Корчак
Наталія Корчак

"Але от минув рік, якого більше, ніж достатньо, щоб оцінити дії чиновників. Я направив звернення до НАЗК та отримав відповідь уже нового керівника. Цитую відповідь: "Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів з боку вказаних осіб не виявлено". Єдиний орган, який виявився здатним розслідувати оборудки Мартиненка, стало НАБУ. Саме за їх матеріалами в співпраці з правоохоронцями Швейцарії, Австрії та Чехії Мартиненку було висунуто підозру – справа вже завершена та передається до суду", – розповів Лещенко.

Він наголосив, що саме тому українці мусять захищати НАБУ – як єдиний орган, що розірвав кругову поруку корупціонерів.

Відео повного випуску відеоблогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 23 червня 2018

 

Теги: Новини України Новини політики Відеоблоги НАБУ Корупція ГПУ НАЗК Микола Мартиненко
Джерело: 24 канал
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