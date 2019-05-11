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      MARUV, Лорак, KAZKA: хто з українських зірок не сплачує податки в Україні

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      Не всі українські зірки сплачують податки
      Не всі українські зірки сплачують податки / Колаж 24 каналу

      Багато українських зірок активно гастролюють не тільки у нашій країні, а й за кордоном. Та з огляду на їхні декларації, очевидно, концерти дають благодійні. Оскільки свою діяльність не позначають у документах, відповідно і податків не сплачують.

      У Державній фіскальній службі порахували, що представники шоу-бізнесу та спорту задекларували понад 416 мільйонів гривень. З них до сплати податків йде 44 мільйони гривень плюс 5 мільйонів гривень військового збору, зазначив в.о. заступник голови ДФС Євген Бамбізов.

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      За його словами, список тих, хто справно сплачує податки, довгий – Потап, Монатік, Тіна Кароль, Климентій Скрипніков, Олег Винник, Констянтин Меладзе та ще з понад 200 відомих імен. 

      "Рекордсменами в особистому заліку стали два відомих ведучі, які отримали минулоріч найбільші суми доходів: 158 та 26,9 мільйона гривень. Серед співаків рекорд – 11,8 мільйона гривень", – сказав Бамбізов.

      Проте список і тих, хто неправдиво заповнює декларації, намагаючись уникнути оподаткування, не менш довгий – Анна Сєдокова, Ані Лорак, DZIDZO, Камалія, Андрій Хливнюк (фронтмен групи "Бумбокс"), ПОЗІТІВ ("Время и Стекло"), Марія Яремчук, Амадор Лопес, MARUV, Tayanna, О. Зарицька (KAZKA), Василь Ломаченко, Еліна Світоліна, Олександр Усик та інші. 


      MARUV любить гастролі Росією, та не любить платити податки в Україні

      Бамбізов нагадав, зірки мають бути і власне є такими ж декларантами доходів, як і їхні глядачі. І це дивно "відмахуватись" від декларування статків щільними графіками гастродей, тренувань або вносити у документи відомості про декілька сотень чи навіть декілька гривень доходів, маючи, наприклад, 250 концертів на рік. 

      Складається перше враження: творча діяльність значної кількості наших знаменитостей – це суворий шлях безсрібника, що супроводжується мало не аскетичним способом життя та звичкою давати благодійні концерти – ніяк інакше,
      – іронізує в.о. заступник голови ДФС. 

      Нині у службі проводять аналіз декларацій, поданих артистами, та встановлюють реальні джерела доходів, оцінюють майновий стан, витрати та спосіб життя. Якщо отримана контролюючими органами інформація про статки відрізнятиметься від того, що декларують зірки, останніх можуть притягнути до відповідальності. 

      Бамбізов переконаний, що це не артисти мають бути кумирами для громадян, а навпаки. Прийнамні, стосовно сплати податків. 

      "Цьогорічна кампанія декларування вражає своїми результатами. Загальна сума задекларованого українцями доходу майже наполовину перевищила показник минулого року, піднявшись з 57,5 мільярда гривень у 2018-му до 83,6 мільярда гривень зараз", – додав він. 

       

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      Теги: Новини України LifeStyle MARUV KAZKA Ані Лорак Податки Державна фіскальна служба
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