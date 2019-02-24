MARUV про війну на Донбасі, "рускій мір" проник в українські вибори – топ-5 відео тижня
24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.
MARUV має сумнівну думку про ситуацію на Донбасі
Цьогорічний Національний відбір Євробачення не оминув і політичних питань. Після скандалу з сестрами Анною та Марією Опанасюк, які не змогли відповісти чий Крим, судді та глядачі більш прискіпливо вивчають громадянську позицію інших фіналістів пісенного конкурсу.
Переможниця українського фіналу MARUV відповіла, що "Крим – це Україна", однак вже у квітні вона поїде розважати публіку до Москви й Пітеру. Гастролі країною, яка анексувала півострів у MARUV заплановані вже давно. Одразу після виступу журналісти 24 каналу запитали, що відбувається на Донбасі та чи є у співачки чітка позиція щодо ситуації в Україні.
Це дуже складне запитання для мене, тому що мої близькі там втратили домівки, і мені про це дуже важко казати. Але я хочу, щоб нарешті настав мир і це закінчилося. На всі питання я обов'язково відповім на прес-конференції,
– сказала переможниця Нацвідбору Євробачення MARUV.
Наразі в Україні підняли питання, як вплинути на те, щоб MARUV не представляла Україну на Євробаченні.
Відео: журналісти 24 каналу поспілкувалися з учасниками Нацвідбору Євробачення
Ідеолог "руского міра" став головою окружної виборчої комісії в Україні
У Дніпрі одіозного прихильника "руского міра" Віктора Марченка призначили головою окружної виборчої комісії. А він кликав в Україну Володимира Путіна та підіймав російський триколор. Його кандидатуру подав кандидат у президенти Сергій Каплін.
Відео: що відомо про Віктора Марченка
Мали повернутись додому разом: спогади про загиблого бійця Василя Богоносюка
На Сході України 20 лютого унаслідок обстрілів загинув український військовий Василь Богоносюк з Тернопільщини. Побратими до останнього намагалися врятувати життя героя. Українські військові розповіли, що ворог на фронті вкрай підступний. Останнім часом там лютують снайпери, саме від їхньої кулі й загинув старший солдат Василь Богоносюк. Надавав першу допомогу та реанімував побратима його найкращий друг на прізвисько "Монах". Однак пояснив, що у бійця ЗСУ була зупинка серця та велика втрата крові.
Найкращий друг загиблого воїна ледь стримавши емоції розповів, що Василь був розумною та веселою людиною.
Ми дали обіцянку один одному, що повернемось додому разом. Як прийшли удвох, то так і повернемось назад. Однак вийшло так, що він мене просто лишив одного. Важко, мені дуже важко,
– сказав друг загиблого "Монах".
Відео: спогади побратимів про загиблого захисника
Як перевірити скільки обіцянок виконали кандидати
Редакторка порталу "Слово і Діло" Катерина Пітєніна та її колеги багато років стежать за виконанням обіцянок політиками, а кожен факт обману підкріплюють доказами. Відтак на сайті можна знайти досьє на кожного чиновника від міських голів – до президента.
Відео: скільки обіцянок виконали різні кандидати у президенти
Що чекає на нерозмитнені "євробляхи"
22 лютого спливає пільговий період легалізації "євроблях". На митницях ажіотаж, адже багато водіїв хочуть встигнути на знижку 50%. Однак ще до кінця травня 2019 року розмитнити машину на іноземній реєстрації можна буде без покарання.
Відео: що передбачає закон про "євробляхи" та як каратимуть водіїв за нерозмитнені авто