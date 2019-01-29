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      Півзахисник "Карпат" Мар'ян Швед пройшов медогляд у "Селтіку"

      76 Читать новость на русском
      Півзахисника "Карпат" Мар'ян Швед
      Півзахисника "Карпат" Мар'ян Швед / Footboom.com

      Півзахисник "Карпат" Мар'ян Швед пройшов медогляд у шотландський клуб "Селтік". Однак, ймовірніше за все, у цьому сезоні він дебютувати не зможе.

      Мар'ян Швед за крок від переходу в Селтік. Гравець збірної України найближчим часом перейде в шотландський гранд. Лідер Карпат вже навіть пройшов медогляд в клубі із Глазко, повідомляє британське видання Sky Sports.

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      Однак дебютувати в "Селтіку" Мар'ян Швед у цьому сезоні найімовірніше не зможе. Адже наставник кельтів Брендан Роджер раніше сказав, що українця можуть відразу віддати в оренду. За трансфер свого вінгера Карпати отримають приблизно два мільйони фунтів.

      Додамо, що у послугах Шведа були зацікавлені також "Динамо" і "Лідс", проте саме "Селтік" запропонував найкращі фінансові умови.

      Наставник "Селтіка" Брендан Роджерс неоднозначно прокоментував купівлю Шведа у "Карпат". Роджерс підтвердив перехід українця, однак заявив, що гравець такого плану йому наразі не потрібен.

      "Я не збираюся говорити, що стежу за Шведом протягом шести місяців. Мені зараз не потрібен вінгер, але він талант, і якщо клуб підпише його, ми розглянемо план розвитку, незалежно від того, чи піде він в оренду. Угода повинна бути оформлена на початку тижня", – цитує Роджерса HITC.

      Однак, головний тренер львівських "Карпат" Фабрі Гонсалес підтвердив перехід півзахисника Мар'яна Шведа у шотландський "Селтік".

      Відео: Швед пройшов медогляд у "Селтік"

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      Теги: Новини України Спорт Футбол Мар'ян Швед ФК Карпати
      Джерело: 24 Канал
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