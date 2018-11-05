Маша Єфросиніна показала фігуру у купальнику: фото з відпочинку

Українська телеведуча Маша Єфросиніна влаштувала собі коротку відпустку. Вона поїхала насолоджуватися відпочинком в Емірати, а компанію їй склали подруги.

А також 39-річна Маша поділилася з прихильниками пляжними кадрами, на яких телеведуча позує у різних купальниках, які підкреслили її струнку фігуру.

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"Я стаю старшою і багато чого всередині мене змінюється. Але незмінним завжди залишається відчуття подорожі – ти входиш в інше повітря, вступаєш у пісок, вдихаєш невідомий тобі світ, спостерігаєш за незнайомими людьми... і відчуваєш неймовірну свободу всіх своїх думок! Багато що починає "бачитися" зовсім іншим. Ніщо більше не здатне мене так перезавантажувати", – написала Єфросиніна.

Маша Єфросиніна

А також Маша зізналася, скільки важить: виявляється, вага ведучої лише 61 кілограм.