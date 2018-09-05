Маша Єфросиніна показала унікальне фото з мамою і сестрою

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна показала шанувальникам у соціальних мережах рідкісний сімейний знімок.

Нове фото Маша опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На ньому вона позує з мамою Людмилою Павлівною і молодшою сестрою Єлизаветою Ющенко. Користувачі соціальних мереж підкреслили красу та надзвичайну схожість Маші, її сестри і мами один на одного.

"Мої дівчата", – прокоментувала знімок телеведуча.



Маша Єфросиніна / Instagram

Нагадаємо, що 26 серпня відбулась прем'єра шоу "Танці з зірками 2018". Телеведуча Маша Єфросиніна погодилась брати участь у популярному проекті. На паркет вона вийшла з професійним танцівником Максимом Леоновим, з яким упродовж 2 ефірів підкорила глядачів вправністю та пристрасними па.