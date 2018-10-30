Маша Єфросиніна розсмішила мережу кумедною пародією на відому пісні: відео

Популярна телеведуча Маша Єфросиніна не припиняє дивувати своїх підписників у соцмережі Instagram. Зірка вкотре зуміла розбурхати мережу курйозним відео.

Маша Єфросиніна – одна з найвідоміших блогерок України. Зірка щодня публікує цікаві дописи, в яких дає поради жінкам та ділиться своїм досвідом. Окрім цього, телеведуча має чудове почуття гумору, яке щоразу демонструє у мережі.

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Нещодавно Маша Єфросиніна кумедно спародіювала відому пісню "Плакала" у виконанні гурту Kazka. Перед камерами телеведуча позувала із зіпсованим макіяжем. Зірка повторювала слова популярного хіта, потираючи обличчя від сліз. Згодом Маша Єфросиніна показала, що до кумедної істерики її довела цибуля, яку вона нарізала на прохання свого чоловіка – бізнесмена Тимура Хромаєва. Відео вийшло досить кумедним.

До слова, композиція гурту Kazka отримала чималу популярність не тільки в Україні, але й поза її межами. Хіт "Плакала" увійшов до Топ-10 міжнародного чарту Shazam.