Маша Єфросиніна зачарувала стильним образом: фото

Українська телеведуча Маша Єфросиніна нещодавно зважилася на зміни і обрізала модний густий чубчик. Тепер зірка ділиться стильними кадрами у новому образі.

Новими фото Єфросиніна поділилася на своїй Іnstagram-сторінці. На кадрах ведуча позує у білому брючному костюмі від українського бренду ELENAREVA.

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Маша доповнила образ ультрамодними вузькими окулярами та об’ємними сережками.

"Читаючи коментарі під попереднім постом, можна легко визначити, скільки різних поколінь серед моїх підписників. Значить, я "вилита": Каменських, Дуа Ліпа, Лобода, Кіра Найтлі, Надя Мейхер, Сандра Буллок, Жюльєт Бінош, Майкл Джексон, і навіть .... Ірина Панаровская (мати Божа). Добре, що не Валерій Леонтьєв..." – підписала своє фото Єфросиніна.

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 18 Чер 2018 р. о 11:20 PDT