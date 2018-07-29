Маша Єфросиніна засвітила струнку фігуру в літній сукні: фото

Українська телеведуча Маша Єфросиніна показала свій буденний look. У розкішній сукні зірка засвітила струнку фігуру та вкотре підтвердила, що має чудовий смак.

Маша Єфросиніна – знана модниця та блогер. Зірка продовжує зачаровувати стильними вбраннями як на червоних доріжках, так і в буденних виходах.

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Так, у Києві Маша Єфросиніна для прогулянки вбрала розкішну сукню від бренду B.O.Y. кольору фуксії. Вбрання оголювало плечі телеведучої та підкреслювало її струнку талію. До плаття знаменитість підібрала чарівні босоніжки на підборах та трендову плетену сумку рожевого кольору. Зібране волосся та посмішка завершили образ Маші Єфросиніної.

"У справах", – лаконічно прокоментувала фото телеведуча.

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 28 Лип 2018 р. о 7:16 PDT

Миле фото вподобали понад 25 тисяч користувачів мережі. Люди засипали Машу Єфросиніну компліментами та схвальними коментарями: "Ви дуже ніжна та красиві", "Стильно, розкішно та приголомшливо", "Дуже гарна! Худенька, як березка", "Неймовірна".