Маша Єфросиніна зворушливо привітала сина з днем народження

Українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, що 25 серпня її синові Олександру виповнилося чотири роки.

Маша Єфросиніна поширила привітання на своїй сторінці в Instagram.

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Щаслива матуся опублікувала чорно-білий знімок, на якому телеведуча ніжно обіймає хлопчика.

Моєму хлопцю сьогодні 4 роки! Дуже він у нас вийшов відмінний! Світлий і добрий хлопчисько, обачний і розважливий! Ніженка і реготун!

– прокоментувала світлину Маша.

Крім того, Єфросиніна розповіла про те, що Олександр попросив на день народження.

"Сказав сьогодні, що йому нічого з подарунків не потрібно, оскільки у нього і так багато машинок.... ну, хіба що непогано купити ще стопятьсоттищ поліцейських. Дякую вам, що ви з таким теплом завжди до нього!" – додала вона.