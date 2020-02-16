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      Авто під час втечі від поліції збило цілу родину в Дніпрі: є загиблий, постраждала дитина

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      Смертельна ДТП у Дніпрі: Audi на шаленій швилдкості збив трьох пішоходів – 1 чоловік загинув, жінка та дитина постраждали

      У Дніпрі на перехресті Слобожанського проспекту та Воронезької вулиці автомобіль Audi в’їхав у трьох пішоходів, що збиралися перейти в цей час дорогу. У результаті одна людина загинула та ще дві постраждали. Серед потерпілих є дитина. Відомо, що водій машини втікав від поліції. Інцидент трапився ввечері 16 лютого.

      Що відомо про смертельну ДТП у Дніпрі: попередня інформація

      Попередньо, водій машини був п'яним. До цього він неодноразово порушував правила дорожнього руху, через що створив на дорозі аварійну ситуацію, пише "Інформатор".

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      Звісно, це не залишилося не поміченим з боку правоохоронців, однак зловмисник спробував від них утекти. Зрештою в районі перехрестя Слобожанського проспекту та вулиці Воронезькій його машина буквально знесла трьох пішоходів.

      У результаті одна людина загинула на місці, Відомо, що це чоловік, який ішов з донькою. Сама ж дівчинка залишилася живою, щоправда зазнала серйозних травм. Також постраждала жінка, дружина загиблого. Їх обох у важкому стані забрала "швидка". Відомо, що дитина отримала перелом ноги.

      Після цього авто вилетіло на узбіччя, зачепило стовп і перелетіло через тротуар, ледь не збивши ще двох людей.

      Водія та пасажира Audi вже затримали. За непідтвердженою інформацією, у одного з них з собою була вогнепальна зброя. Зараз на місці трагедії працює поліція. Також має приїхати слідчо-оперативна група. Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту.

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      Відео інциденту

      У мережі вже з’явилося відео моменту ДТП. На кадрах видно, що Audi їхала Слобожанським проспектом з явним перевищенням швидкості.

      Далі можна побачити, як чоловік із дитиною на плечах і дружиною переходили дорогу пішохідним переходом, і у цей момент на них прямує машина. Всі троє зупинилися на "зебрі", намагаючись ухилитися від автомобіля, однак Audi повним ходом їх таранить.

      Зауважимо, удар був такої сили, що пішоходи відлетіли на кілька метрів убік.

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      Нові деталі

      Журналісти з посиланням на поліцію повідомляють, що перед тим, як на смерть збити людей, зловмисник зупинився на світлофорі, машина патрульних стояла поряд. Несподівано в автомобілі відчинилися задні двері і вдарили по кузову поліцейську машину. Водночас із салону хтось почав кричати про допомогу. У результаті правоохоронці почали переслідування. 

      Попередньо, автомобіль поїхав у бік містечка Підгороднє, що розташовується у передмісті Дніпра. Але потім водій вирішив розвернутися біля супермаркету Metro.

      Я почав його переслідувати на вулиці Путилівській, а на Байкальській втратив. Його почали підхоплювати інші екіпажі по ланцюжку. На перехресті з вулицею Воронезькою він вилетів і збив людей,
      – зазначив один із патрульних.


      Місце смертельного наїзду на пішоходів у Дніпрі та де правоохоронці переслідували зловмисника 

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      Схожа ДТП сталася увечері 15 лютого на Львівщині. Тут водій у стані наркотичного сп’яніння виїхав на тротуар і збив трьох пішоходів. На щастя, обійшлося без жертв. Щоправда, потерпілі зараз перебувають у лікарні.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Алкоголь Кримінальні новини Діти і неповнолітні Жертви Аварії та ДТП Новини Дніпра Новини України
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