Машина влетіла у мінімаркет на Дніпропетровщині: є постраждалі – фото
У Дніпропетровській області автомобіль в'їхав у мінімаркет. У результаті постраждали двоє людей, вони перебувають у важкому стані.
ДТП сталась вночі 16 березня поблизу селища Новоселівка Новомосковського району. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
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Водій Skoda Octavia не впорався з керуванням та влетів у мінімаркет "Маяк". Внаслідок цього двоє людей опинились затиснутими в автомобілі і потребували допомоги.
Рятувальниками довелося деблокувати пасажариів авто / Фото ДСНС
Селище Новоселівка на карті:
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