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      Машина влетіла у мінімаркет на Дніпропетровщині: є постраждалі – фото

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      Аварія на Дніпропетровщині / ДСНС

      У Дніпропетровській області автомобіль в'їхав у мінімаркет. У результаті постраждали двоє людей, вони перебувають у важкому стані.

      ДТП сталась вночі 16 березня поблизу селища Новоселівка Новомосковського району. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

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      Водій Skoda Octavia не впорався з керуванням та влетів у мінімаркет "Маяк". Внаслідок цього двоє людей опинились затиснутими в автомобілі і потребували допомоги.


      Рятувальниками довелося деблокувати пасажариів авто / Фото ДСНС

      Селище Новоселівка на карті:

       

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Аварії та ДТП ДСНС Новини Дніпра
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