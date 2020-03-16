Машина влетіла у мінімаркет на Дніпропетровщині: є постраждалі – фото

У Дніпропетровській області автомобіль в'їхав у мінімаркет. У результаті постраждали двоє людей, вони перебувають у важкому стані.

ДТП сталась вночі 16 березня поблизу селища Новоселівка Новомосковського району. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. До теми Жахлива аварія у Києві: пасажир загинув, водій у критичному стані – фото Водій Skoda Octavia не впорався з керуванням та влетів у мінімаркет "Маяк". Внаслідок цього двоє людей опинились затиснутими в автомобілі і потребували допомоги.

Рятувальниками довелося деблокувати пасажариів авто / Фото ДСНС Селище Новоселівка на карті: