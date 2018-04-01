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Машини серйозно постраждали внаслідок падіння гілок у центрі Києва

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У центрі Києва гілки зі старого дерева пошкодили авто
У центрі Києва гілки зі старого дерева пошкодили авто / Соцмережі

1 квітня у Києві на бульварі Тараса Шевченка поблизу станції метро "Університет" зі старого дерева впала гілка прямо на автомобілі. В результаті з людей ніхто не постраждав, натомість дві машини зазнали пошкоджень.

Як повідомляють українські ЗМІ, внаслідок падіння гілки подряпини та вм’ятини отримали автівки марок Dacia та Honda.

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На місці працювали патрульні, і вони разом із власниками авто складатимуть акти. Також сюди прибула слідчо-оперативна група.

За словами власників машин, вони працюють неподалік в офісі і завжди паркувалися на цьому місці.

Зауважимо, що гілки перекрили шлях, відтак деякий час частиною бульвару інші машини рухалися повільно. Крім того, упродовж тривалого періоду гілки лежали на одному із транспортних засобів.

Гілки впали на машини у центрі Києва: відео

Теги: Новини України Новини Києва Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
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