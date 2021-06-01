Машиніст ледь встиг загальмувати: у Харкові іноземець кинувся під потяг метро – відео

1 червня 2021 , 06:26
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Джерело:

Харківський Метрополітен

У Харкові іноземець кинувся під потяг метро. Він стрибнув на колію та, ймовірно, він хотів вчинити самогубство, але, на щасят, не вийшло.

Інцидент стався ввечері 31 травня на станції "Олексіївка". Машиніст ледь встиг загальмувати.

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Чоловіка затримали

Правоохоронці затримали чоловіка. У телеграм-каналах пишуть, що його "пов'язали в наручники і повели". У мережі опублікували відео інциденту, на якому видно, як чоловік спілкується з охороною метро. Тепер з ним працюють поліцейські.

До слова, зазначили, що на графік руху потягів подія не вплинула.

Зверніть увагу! У Києві в метро вночі 27 травня Служба безпеки України  провела антитерористичні навчання. Відпрацьовували ситуацію, ніби терористи підірвали вибухівку на одній зі станцій та захопили заручників.

Останні інциденти в метро

Автор: Ольга Музика