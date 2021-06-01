Машиніст ледь встиг загальмувати: у Харкові іноземець кинувся під потяг метро – відео

У Харкові іноземець кинувся під потяг метро. Він стрибнув на колію та, ймовірно, він хотів вчинити самогубство, але, на щасят, не вийшло.
Інцидент стався ввечері 31 травня на станції "Олексіївка". Машиніст ледь встиг загальмувати.
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Чоловіка затримали
Правоохоронці затримали чоловіка. У телеграм-каналах пишуть, що його "пов'язали в наручники і повели". У мережі опублікували відео інциденту, на якому видно, як чоловік спілкується з охороною метро. Тепер з ним працюють поліцейські.
До слова, зазначили, що на графік руху потягів подія не вплинула.
Останні інциденти в метро
- У Києві молодь влаштувала рейв у метро. Вони прийшли туди з діджеєм і відривались під музику, коли там були інші пасажири.
- На станції метро "Лісова" у Києві вагітна жінка почала народжувати. Коли медики приїхали на виклик, немовля вже народилося.
- У Києві 7 травня "замінували" торгові центри та станції метро. Жодної вибухівки так і не знайшли.
- Також у київському метро у лютому чоловік впав з платформи на колію. Це сталося на станції "Майдан Незалежності".