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Ольга Бродська

Машиніст київського метро може вбити пасажирів

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Метро Києва
Метро Києва / 5 канал

На сайті електронних петицій з'явилася ще одна. Стосується вона киян і гостей столиці, які користуються метрополітеном.

Ні, мова не про метро на Троєщину – тут ніяка петиція не пришвидшить процес. Мова не йде і про новий рухомий склад. Петиція не стосується шахраїв, бомжів і продовження руху метро на ніч. Петиція проти Капітана Гальмо.

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Текст петиції доступно пояснює, у чому справа:

За штурвал одного з поїздів сідає людина, яка розганяє рухомий склад, забитий пасажирами, до максимальної швидкості, а потім… Різко тисне на гальма. Після цього, традиційно, підземний керманич дає пару секунд спокою, щоб всі змогли насолодитись ароматом гальмівних колодок, яким заповнюється тунель. І поїзд Капітана Гальмо знову бере розгін. Між двома станціями він встигає провести цей ритуал два-три рази.

Відбувається все це на червоній гілці, і в петиції є цьому пояснення: "Він не просто так обрав для своїх забав саме червону гілку метро. Адже тутешня станція "Арсенальна" є однією з найглибших у світі. Мабуть, Капітану приємно відчувати близькість пекла та свого безпосереднього наставника – Вельзевула".

Автор петиції, киянин Тарас Боровський, закликає розшукати горе-машиніста, відібрати у нього права на керування поїздами підземки та змусити розказати всю правду про екстремальне водіння.

Взагалі у годину пік зупинки поїздів між станціями відбуваються часто, оскільки в цей період інтервал руху зменшується і поїзди грають у доганялки. Але до петицій поки що не доходило.

Мабуть, пана Тараса реально дістало, що він не може розслабитись дорогою. А, може, під час однієї з таких екстрених зупинок він вилив на себе гарячу каву. І добре, якщо максимальна шкода від такого гальмування — розлита кава. Адже, якщо серйозно, пасажир може впасти, вдаритися головою і отримати смертельну травму.

А КМДА запускає конкурс на талісман Києва. Переможець отримає 140 тисяч гривень, а столиця — новий символ. Може, запропонувати Капітана Гальмо?

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Автор: Ольга Бродська
Теги: Новини політики Новини України Новини Києва Публікації Законодавство Законопроект
Джерело: 24 Канал
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