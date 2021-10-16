Про це повідомив прессекретар Харківського метрополітену Олексій Бітнер.

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Що кажуть у поліції

Речниця поліції області Олена Соболевська поінформувала, що правоохоронці з'ясовують обставини конфлікту. За її словами, після інциденту ніхто з учасників бійки зі заявою не звертався.

Окрім цього, відомо, що 16 жовтня надійшов рапорт співробітника поліції про те, що в мережі Інтернет виявлено відео, на якому машиніст електропоїзда б'є невідомого чоловіка.

Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку відділу поліції у метрополітені,

– додали у Нацполіції.

Бійка у метро Харкова