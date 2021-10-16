Машиніста метро у Харкові, який побив п'яного пасажира, відсторонили від роботи
Джерело:"Суспільне"
У Харкові машиніста метро, який побив пасажира, що розпивав пиво у вагоні, відсторонили від роботи. Наразі триває службова перевірка.
Про це повідомив прессекретар Харківського метрополітену Олексій Бітнер.
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Що кажуть у поліції
Речниця поліції області Олена Соболевська поінформувала, що правоохоронці з'ясовують обставини конфлікту. За її словами, після інциденту ніхто з учасників бійки зі заявою не звертався.
Окрім цього, відомо, що 16 жовтня надійшов рапорт співробітника поліції про те, що в мережі Інтернет виявлено відео, на якому машиніст електропоїзда б'є невідомого чоловіка.
Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку відділу поліції у метрополітені,
– додали у Нацполіції.
Бійка у метро Харкова
- Конфлікт стався 15 жовтня на станції метро "Проспект Гагаріна" у Харкові. Бійку зняли пасажири – ролик потрапив до соціальних мереж.
- На ньому видно, як машиніст б'є по голові пасажира із пластиковою пляшкою, схожою на пивну. Той опирається, падає на підлогу та встає.