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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ОЛІМПІАДА-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ОЛІМПІАДА-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Машину легендарного Пола Маккартні продали за шалену суму

Авто24 23:45, 9 січня 201 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Авто24" – машини "Бітлів" виставили на аукціон. На продаж виставили Aston Martin DB5 1964 року випуску, який належав полу Маккартні і який після нього кілька разів змінював власників.

Він викликав інтерес у багатьох покупців і був проданий за очікувано високу суму у мільйон вісімсот тисяч доларів. Це лише трохи більше, ніж за нього сподівалися виторгувати організатори.

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Іншим лотом став Міні Рінго Стара. Його вдалося продати за 137 тисяч і цікаво, що новим власником авто стала колишня учасниця гурту Spice Girlz Джері Галлівелл. Цей автомобіль унікальний, адже був трохи збільшений заради того, аби в нього влазив набір ударних інструментів.

Які найбезпечніші авто за версію Страхового Інституту Дорожньої Безпеки США та як Ford атакуватиме своїх дилерів в Китаї – дивіться у програмі.

Теги: гроші Авто24
Джерело: 24 Канал
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