"Машину шкода": у Росії жінка на швидкості збила школярів і здивувала поведінкою опісля (18+)

Досить резонансна ДТП сталася у російському Підмосков'ї. Тут на повній швидкості автомобіль збив трьох дев'ятикласників. Однак, поведінка водійки після інциденту, м'яко кажучи дивує,

Про подію пише Telegram-канал "Двач".

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"Очевидці розповідають, що після аварії вона вийшла з машини зі словами: "Вибачте, друзі!" Однак, побачивши пошкодження автомобіля, перемкнула увагу на нього: "Ой, машину розбила, як шкода", – мовиться у дописі.

Також ресурс опублікував відео наїзду на підлітків.

Увага відео містить кадри не для людей зі слабкою психікою (18+).

Нагадаємо, нещодавно у російській Тюмені 20-річна дівчина на Hyundai Solaris не впоралась із керуванням на жвавому перехресті та у підсумку врізалась у натовп із людьми, внаслідок чого 7 людей отримали травми.