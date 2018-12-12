Масі Найєм закликає людей вийти на Майдан через рішення суду щодо Насірова

Брат народного депутата Мустафи Найєма Масі закликає людей вийти на Майдан через рішення Окружного адмінсуду Києва поновити Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби.

Адвокат закликає сьогодні о 18 годині вийти під Стелу у знак протесту.

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24 канал повідомляв, що 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови ДФС Романа Насірова та зобов'язав виплатити йому упущений заробіток. Проте вже відомо, що уряд оскаржить поновлення Насірова на посаді.

Масі Наєм закликає українців показати, що їм не все рівно. Його допис вже зібрав понад тисячу лайків, а в коментарях десятки Faebook-користувачів зголошуються прийти на акцію.

Нагадаємо, Роман Насіров підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. Його звинувачують у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми.



У березні 2017 року Насірова заарештували, а на свободу він вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави.



31 січня Кабмін звільнив із посади голови ДФС Романа Насірова.