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      Масі Найєм закликає людей вийти на Майдан через рішення суду щодо Насірова

      659 Читать новость на русском
      Роман Насіров
      Роман Насіров / 24 канал

      Брат народного депутата Мустафи Найєма Масі закликає людей вийти на Майдан через рішення Окружного адмінсуду Києва поновити Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби.

      Адвокат закликає сьогодні о 18 годині вийти під Стелу у знак протесту.

      Читайте також: Рішення суду ще не означає, що Насіров знову очолить ДФС, – політтехнолог

      24 канал повідомляв, що 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови ДФС Романа Насірова та зобов'язав виплатити йому упущений заробіток. Проте вже відомо, що уряд оскаржить поновлення Насірова на посаді.

      Масі Наєм закликає українців показати, що їм не все рівно. Його допис вже зібрав понад тисячу лайків, а в коментарях десятки Faebook-користувачів зголошуються прийти на акцію. 

      Нагадаємо, Роман Насіров підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. Його звинувачують у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми.

      У березні 2017 року Насірова заарештували, а на свободу він вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави.

      31 січня Кабмін звільнив із посади голови ДФС Романа Насірова.

      Теги: Новини України Роман Насіров Новини Києва Державна фіскальна служба
      Джерело: 24 Канал
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