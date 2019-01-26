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      Масивний радянський монумент почали розбирати у Львові

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      У Львові почали демонтувати Монумент слави
      У Львові почали демонтувати Монумент слави / Євген Кравс

      У Львові почали демонтувати символ радянських часів, який розташовується неподалік центру міста. Мовиться про Монумент слави на вулиці Стрийській.

      25 січня 30-метрову стелу почали розбирати альпіністи – на обєкті працює п’ять осіб.

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      Монумент слави, Львів, демонтаж, історія, Радянська армія, СРСР
      Зараз альпіністи розбирають 30-метрову стелу, що входить до ансамблю Монументу слави 

      Фахівці спершу мають намір зняти гранітні плити та барельєфи, а опісля вже повалять саму бетонну конструкцію памятника. Демонтовані елементи, скоріш за все, відправлять до музею "Територія терору", який заявив про бажання їх прийняти.

      Монумент слави, Львів, демонтаж, історія, Радянська армія, СРСР
      Спершу фахівці мають намір розібрати гранітні плити та барельєфи, а потім поетапно будуть розбирати й саму стелу

      За словами підприємця Романа Хоми, який замається виконанням вищезазначених робіт, увесь процес займе понад місяць.

      "До місяця часу ми демонтуємо гранітні плити, частину бетону та будемо бачити як процес буде йти. Внизу бетон – корозійний, він сиплеться, наверху тримається міцно", – розповів він у коментарі Zaxid.net.

      Монумент слави, Львів, демонтаж, історія, Радянська армія, СРСР
      Демонтовані зі стели елементи хоче прийняти музей "Територія терору", який є присвяченим злочинам радянської влади проти українського народу

      Щодо решти комплексу, то його долю будуть вирішувати окремо. Для цього у Львові мають намір організувати архітектурний конкурс. За його підсумками якраз і стане відомо, як цей простір існуватиме вже без радянської спадщини.

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      Монумент слави, Львів, демонтаж, історія, Радянська армія, СРСР
      Процес демонтажу стели займе понад місяць 

      Додамо, що у 2018 році знести Монумент слави вирішила спеціально створено робоча група. За висновками експертів, зокрема, з Львівської політехніки, 30-ти метрова стела перебуває у аварійному стані.

      Початок демонтажу Монументу слави у Львові: дивіться відео 

      Що відомо про Монумент слави у Львові? Його було встановлено у 1970 році на честь Радянської (Червоної) армії як одного з переможців над нацизмом у Другій світовій війні. Розташовується пам'ятник на вулиці Стрийській між однойменним парком і Парком культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького.

      Ансамбль монументу виконано у камені та бронзі. Складається він з тридцятиметрового бетонного пілону, облицьованого гранітною плиткою, бронзової центральної групи та масивної залізобетонної, облицьованої лабрадоритом, стели з великими рельєфами з кованої міді. На вертикальному пілоні – горельєфи, що символізують основні роди військ: піхотинець, танкіст, артилерист, льотчик, матрос. Центр ансамблю складає скульптурна група з алегоричних фігур радянського Воїна та "Батьківщини-матері"– "Батьківщина-мати" приймає присягу вірності Воїна та символічно благословляє його меч.

      Також у шести багатофігурних горельєфах, розташованих з обох боків стели, розкривається історія Радянської армії: "Народження Червоної армії", "Громадянська війна", "Визволення Західної України" (себто "Вторгнення СРСР до Польщі"), "Рік 1941-й", "Велика Вітчизняна війна" (тобто "Німецько-радянська війна") та "Перемога".

      Останніми роками 9 травня тут проводилися поминальні заходи щодо вшанування пам’яті загиблих у Другій світовій війні. Також неодноразово представники радикальних течій намагалися зіпсувати цей монумент, оскільки той, на їхнє переконання, є символом радянської окупації України.

      Додамо, що Монумент слави під декомунізацію не потрапив, адже вже за часів Незалежності України на стелу додали напис, що пам'ятку присвятили переможцям над нацизмом.

      Монумент слави, Львів, демонтаж, історія, Радянська армія, СРСР
      Такий вигляд мав Монумент слави до початку робіт з демонтажу 

      Теги: Новини України Новини політики Фотоновини Новини Львова Історія СРСР Декомунізація
      Джерело: 24 канал
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