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Маск обурився, що рятувальникам у Таїланді не підійшла його міні-субмарина

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Ілон Маск
Ілон Маск / Фото з відкритих джерел

У Таїланді рятувальники відмовилися використовувати міні-субмарину, яку надіслав голова Tesla і SpaceX Ілон Маск, для евакуації підлітків з печери. Як пояснив глава координаційного центру рятувальної операції Наронгсак Осатанкорн, розробка Маска була недоцільною для цієї місії.

Однак, Ілону така оцінка не дуже сподобалася.

У Twitter Маск поставив під сумнів компетентність глави цієї рятувальної операції.

Він назвав справжнім експертом в цій галузі Діка Стентона, який керував рятувальною командою дайверів, а не колишній губернатор провінції Таїланду, якого помилково назвали главою рятувальної операції. До повідомлення Маск прикріпив переписку зі Стентоном, в якій водолаз просив підприємця продовжити роботу над пристроєм.

"Колишній губернатор провінції Таїланду (помилково названий "главою рятувальної операції") – не експерт у цій галузі. Справжній експерт – Дік Стентон, який також керував командою рятувальників", – написав Маск.

Наронгсак прямої участі в рятувальній операції справді не брав. Тож на цьому і ґрунтується зауваження Маска, що фактичний глава рятувальної операції насправді інший.

Нагадаємо, Ілон Маск показав відеозапис міні-субмарини розробленої спеціально для допомоги в операції з порятунку дітей, що застрягли у печері Тхам Луанг в Таїланді. Нагадаємо, 2 липня у Таїланді рятувальники знайшли живими усіх 12 підлітків та їхнього футбольного тренера, які 23 червня зникли в затопленій повінню печері Кхао Луанг.

8 липня розпочалася операція з порятунку дітей з печери. Станом на зараз усіх дітей вже евакуювали.
 

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Теги: Таїланд Техно Ілон Маск Штучний інтелект
Джерело: 24 Канал
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