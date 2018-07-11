Маск обурився, що рятувальникам у Таїланді не підійшла його міні-субмарина

У Таїланді рятувальники відмовилися використовувати міні-субмарину, яку надіслав голова Tesla і SpaceX Ілон Маск, для евакуації підлітків з печери. Як пояснив глава координаційного центру рятувальної операції Наронгсак Осатанкорн, розробка Маска була недоцільною для цієї місії.

Однак, Ілону така оцінка не дуже сподобалася.

У Twitter Маск поставив під сумнів компетентність глави цієї рятувальної операції.

Elon Musk's offer 'not practical' for cave mission, Thai rescue chief says https://t.co/Sc9awbB2XJ pic.twitter.com/CXRy7l4Ia1 — BBC News (World) (@BBCWorld) 10 липня 2018 р.

Він назвав справжнім експертом в цій галузі Діка Стентона, який керував рятувальною командою дайверів, а не колишній губернатор провінції Таїланду, якого помилково назвали главою рятувальної операції. До повідомлення Маск прикріпив переписку зі Стентоном, в якій водолаз просив підприємця продовжити роботу над пристроєм.

"Колишній губернатор провінції Таїланду (помилково названий "главою рятувальної операції") – не експерт у цій галузі. Справжній експерт – Дік Стентон, який також керував командою рятувальників", – написав Маск.

Наронгсак прямої участі в рятувальній операції справді не брав. Тож на цьому і ґрунтується зауваження Маска, що фактичний глава рятувальної операції насправді інший.

Нагадаємо, Ілон Маск показав відеозапис міні-субмарини розробленої спеціально для допомоги в операції з порятунку дітей, що застрягли у печері Тхам Луанг в Таїланді. Нагадаємо, 2 липня у Таїланді рятувальники знайшли живими усіх 12 підлітків та їхнього футбольного тренера, які 23 червня зникли в затопленій повінню печері Кхао Луанг.



8 липня розпочалася операція з порятунку дітей з печери. Станом на зараз усіх дітей вже евакуювали.



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