Маск поділився секретами нового авто

Очільник компанії Tesla Ілон Маск розповів, яким буде двомоторний електромобіль Model 3, що його готують до випуску в компанії.

Секретами Масr ділився в Twitter.

У передній та задній частині авто будуть два двигуни. Це зробили, щоб у випадку відмови одного з двигунів машина все ж могла працювати.

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Авто максимально їхатиме зі швидкістю до 250 кілометрів в годину, до 100 кілометрів на годину авто буде розганятися за 3,5 секунди.

Заряду батареї вистачатиме на 500 кілометрів дороги.

Ціна новинки – 78 тисяч доларів.