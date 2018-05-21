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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Маск поділився секретами нового авто

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Tesla
Tesla / Фото з відкритих джерел

Очільник компанії Tesla Ілон Маск розповів, яким буде двомоторний електромобіль Model 3, що його готують до випуску в компанії.

Секретами Масr ділився в Twitter.

У передній та задній частині авто будуть два двигуни. Це зробили, щоб у випадку відмови одного з двигунів машина все ж могла працювати.

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Авто максимально їхатиме зі швидкістю до 250 кілометрів в годину, до 100 кілометрів на годину авто буде розганятися за 3,5 секунди.

Заряду батареї вистачатиме на 500 кілометрів дороги.

Ціна новинки – 78 тисяч доларів.

 

Теги: Авто 24 Ілон Маск Tesla
Джерело: 24 Канал
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